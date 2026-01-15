Colapinto reapareció y dejó un mensaje alentador: "Nueva era, nuevo auto"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BWT Alpine Formula One Team (@alpinef1team)

El piloto también adelantó parte de la agenda que lo espera en los próximos días. "Los chicos se están preparando, vamos a estar en el simulador, haciendo la prueba de asiento y marketing, algunos días de rodaje", explicó. Se trata de instancias fundamentales dentro del calendario de pretemporada, donde los pilotos afinan su adaptación al auto, ajustan posiciones y comienzan a interiorizarse con el comportamiento del nuevo modelo antes de salir a pista de manera oficial.

La presencia de Colapinto en Enstone no pasa desapercibida para el automovilismo argentino, que sigue de cerca cada paso del joven talento. Su integración al trabajo diario de Alpine y su participación activa en la preparación refuerzan su lugar dentro de la estructura, en un año que puede resultar determinante para su proyección dentro de la Fórmula 1 y el universo del automovilismo internacional.

"Muy feliz de empezar y preparándome para este gran año que tenemos por delante", agregó el argentino, antes de cerrar el video con un optimista "esperemos que sea uno bueno". El mensaje, simple pero contundente, fue suficiente para generar repercusión entre los fanáticos y renovar la expectativa en torno a su futuro.

La pretemporada de Alpine

Con la pretemporada en marcha, Alpine afina detalles y Colapinto se muestra enfocado, motivado y plenamente integrado al proyecto. En un deporte donde la preparación es tan importante como el talento, el argentino ya comenzó a recorrer el camino de un año que promete desafíos, aprendizaje y, sobre todo, oportunidades para seguir creciendo en la élite del automovilismo mundial.