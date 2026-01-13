La salida de Jack Doohan de Alpine quedó oficialmente confirmada en las últimas horas mediante un comunicado difundido en redes sociales. La escudería informó que alcanzó un acuerdo mutuo con el piloto australiano para no continuar juntos de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Jack Doohan quedó afuera de Alpine tras ser reemplazado por Colapinto
Se presume que Jack Doohan correrá en la Súper Fórmula en el 2026, para relanzar su carrera de cara al futuro y ver si tiene posibilidades de disputar la F1 en 2027, ya que está confirmado que no tendrá su butaca el año que viene.