Jack Doohan quedó afuera de Alpine tras ser reemplazado por Colapinto

“Jack se convirtió en el primer miembro de la academia en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024″, continúa.

“El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”, cierra el comunicado.

Se presume que Jack Doohan correrá en la Súper Fórmula en el 2026, para relanzar su carrera de cara al futuro y ver si tiene posibilidades de disputar la F1 en 2027, ya que está confirmado que no tendrá su butaca el año que viene.

Tiempo atrás, Doohan había compartido un emotivo posteo, con saludos y abrazos con parte del equipo Alpine. Ya se presumía que iba a dejar de ser parte. (Fotos Jack Doohan IG)

Kondo Racing cuenta con un vehículo propulsado por Toyota, con motor de esta misma marca japonesa, y se prevé que tendrá en el piloto australiano a uno de sus aspirantes a quedarse con el título de la Súper Fórmula en el 2026.