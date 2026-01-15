El vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles sigue generando mucha polémica tras la reciente separación y en las úlimas horas Yanina Latorre exhibió pruebas contundentes de que el empresario le habría mentido a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
Yanina Latorre expuso las fotos de la peor mentira de Martín Migueles
La conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) publicó unas imágenes en Instagram donde se lo ve besando la panza embarazada de quien en ese momento era su novia algunos años atrás.