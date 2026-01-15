"
Yanina Latorre expuso las fotos de la peor mentira de Martín Migueles

La conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) publicó unas imágenes en Instagram donde se lo ve besando la panza embarazada de quien en ese momento era su novia algunos años atrás.

El vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles sigue generando mucha polémica tras la reciente separación y en las úlimas horas Yanina Latorre exhibió pruebas contundentes de que el empresario le habría mentido a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

"Ahí lo tenés a Migueles dándole besos en la panza a la mamá del hijo", indicó indignada Latorre desde las redes sociales. Y en otras fotos similares añadió: “Él dice que ella le metió el embarazo y que él no estaba de acuerdo. Qué tipo de mier... Migueles se veía muy feliz con la panza de la mujer, ¿no?”.

En tanto, antes había contado de la comunicación que tuvo con esta mujer y arremetió fuerte contra el ex novio de Wanda Nara: "Acabo de hablar con la ex mujer de Migueles, angustiada y enojada por cosas que se dijeron hoy, él sigue mintiendo".

"Ellos fueron pareja 7 años, la dejó embarazada, por otra mujer, tuvo el niño sola, no la ayudó en nada, hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce", continuó Yanina.

"Las veces que pactaron encuentro, él plantó al niño. Siempre le pasó muy poco dinero, nunca pagó nada, nunca se interesó, reitero, de todo hay pruebas. Ella le hizo juicio de alimentos, lo ganó el año pasado, la cuota a pagar es de 800 mil pesos. La paga, pero no le alcanza ahora", alertó la conductora contradiciendo por completo la versión que Martín Migueles sostiene. "Las mismas mentiras le dice a Wanda", sentenció Yanina.

