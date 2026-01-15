Yanina Latorre expuso las fotos de la peor mentira de Martín Migueles

martin-migueles-foto-besos-la-panza-la-madre-del-hijo

En tanto, antes había contado de la comunicación que tuvo con esta mujer y arremetió fuerte contra el ex novio de Wanda Nara: "Acabo de hablar con la ex mujer de Migueles, angustiada y enojada por cosas que se dijeron hoy, él sigue mintiendo".

"Ellos fueron pareja 7 años, la dejó embarazada, por otra mujer, tuvo el niño sola, no la ayudó en nada, hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce", continuó Yanina.

"Las veces que pactaron encuentro, él plantó al niño. Siempre le pasó muy poco dinero, nunca pagó nada, nunca se interesó, reitero, de todo hay pruebas. Ella le hizo juicio de alimentos, lo ganó el año pasado, la cuota a pagar es de 800 mil pesos. La paga, pero no le alcanza ahora", alertó la conductora contradiciendo por completo la versión que Martín Migueles sostiene. "Las mismas mentiras le dice a Wanda", sentenció Yanina.