La temporada de verano en el sur de Brasil atraviesa un escenario complejo debido a un brote de gastroenteritis que afecta principalmente a turistas que vacacionan en Florianópolis. En los últimos días se registró un incremento significativo de consultas médicas por cuadros de náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, lo que derivó en guardias colapsadas y vacaciones interrumpidas.
Brote de gastroenteritis pone en alerta a turistas en el sur de Brasil
Un aumento sostenido de casos de gastroenteritis e intoxicaciones encendió la alerta sanitaria en Florianópolis, en plena temporada de vacaciones. Los síntomas obligaron a muchos turistas a recurrir a centros de salud y a suspender sus actividades.