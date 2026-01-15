Brote de gastroenteritis pone en alerta a turistas en el sur de Brasil

image

En ese sentido, se indicó que la exposición al bañarse puede generar contagios de manera involuntaria, incluso sin ingerir alimentos o bebidas contaminadas. La problemática se agrava en zonas con aguas estancadas, lagoas o sectores con deficiente circulación, donde los niveles de contaminación pueden variar de un día para otro.

En Florianópolis funciona una plataforma oficial de control ambiental que informa diariamente qué playas están habilitadas para el ingreso de bañistas. Si bien en jornadas recientes muchas playas figuraban como aptas, las autoridades remarcan que la situación es dinámica y puede modificarse rápidamente según las condiciones sanitarias y climáticas.

image

Además, se advirtió que durante el verano aumenta el riesgo de contaminación por el vuelco de efluentes cloacales al mar, lo que puede impactar directamente en la salud de quienes ingresan al agua. Por ese motivo, se recomienda prestar atención a los reportes oficiales, evitar bañarse en zonas no habilitadas y extremar cuidados en la higiene de alimentos, especialmente verduras y frutas.

Mientras tanto, el flujo de turistas continúa, muchos de ellos sin conocimiento previo de los riesgos sanitarios vigentes, lo que mantiene en estado de alerta al sistema de salud local.