Brote de gastroenteritis pone en alerta a turistas en el sur de Brasil

Un aumento sostenido de casos de gastroenteritis e intoxicaciones encendió la alerta sanitaria en Florianópolis, en plena temporada de vacaciones. Los síntomas obligaron a muchos turistas a recurrir a centros de salud y a suspender sus actividades.

La temporada de verano en el sur de Brasil atraviesa un escenario complejo debido a un brote de gastroenteritis que afecta principalmente a turistas que vacacionan en Florianópolis. En los últimos días se registró un incremento significativo de consultas médicas por cuadros de náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, lo que derivó en guardias colapsadas y vacaciones interrumpidas.

La situación se presenta en distintos puntos turísticos de la isla y afecta tanto a adultos como a niños. En numerosos casos, los visitantes debieron pasar parte de su estadía en hospitales o centros médicos, alejados de las playas que motivaron su viaje.

Las autoridades sanitarias locales vinculan el brote con problemas en la calidad del agua, un factor recurrente durante la temporada alta. Aunque muchos turistas extreman precauciones y consumen únicamente agua embotellada, los especialistas advierten que el riesgo no se limita al agua potable, sino que también puede producirse por contacto con el agua del mar.

En ese sentido, se indicó que la exposición al bañarse puede generar contagios de manera involuntaria, incluso sin ingerir alimentos o bebidas contaminadas. La problemática se agrava en zonas con aguas estancadas, lagoas o sectores con deficiente circulación, donde los niveles de contaminación pueden variar de un día para otro.

En Florianópolis funciona una plataforma oficial de control ambiental que informa diariamente qué playas están habilitadas para el ingreso de bañistas. Si bien en jornadas recientes muchas playas figuraban como aptas, las autoridades remarcan que la situación es dinámica y puede modificarse rápidamente según las condiciones sanitarias y climáticas.

Además, se advirtió que durante el verano aumenta el riesgo de contaminación por el vuelco de efluentes cloacales al mar, lo que puede impactar directamente en la salud de quienes ingresan al agua. Por ese motivo, se recomienda prestar atención a los reportes oficiales, evitar bañarse en zonas no habilitadas y extremar cuidados en la higiene de alimentos, especialmente verduras y frutas.

Mientras tanto, el flujo de turistas continúa, muchos de ellos sin conocimiento previo de los riesgos sanitarios vigentes, lo que mantiene en estado de alerta al sistema de salud local.

