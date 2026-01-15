"
Santilli destacó a San Juan como "clave para el desarrollo minero argentino"

En el marco del homenaje por el terremoto de 1944, el gobernador Marcelo Orrego recibió al ministro del Interior Diego Santilli. Hablaron de rutas estratégicas, minería, producción y reformas nacionales, con foco en el desarrollo provincial.

En una jornada cargada de significado histórico para San Juan, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves el encendido de la llama votiva en homenaje a las víctimas del terremoto del 15 de enero de 1944, la mayor catástrofe natural de la historia argentina. En ese contexto, recibió al ministro del Interior, Diego Santilli, con quien mantuvo una reunión de trabajo de aproximadamente dos horas.

Durante el acto conmemorativo, Orrego destacó la importancia de la fecha y su valor para la identidad provincial. “Es una manera de honrar y rendir homenaje a miles de almas que murieron lamentablemente el 15 de enero del 44, la catástrofe natural más grande que tuvo la República Argentina”, expresó. En ese sentido, remarcó que aquel hecho trágico dejó una enseñanza que sigue vigente: “Entendimos que la mejor forma de salir de una situación tan grave era estando unidos”.

Sobre la visita del ministro, el mandatario provincial subrayó la relevancia institucional del encuentro. “Tengo el privilegio de poder tener hoy acá al flamante ministro del Interior. Valoro su capacidad de trabajo y su mirada federal”, señaló Orrego, al tiempo que agradeció la presencia de Santilli en plena agenda de recorridas por la región.

Según explicó el gobernador, la reunión incluyó a ambos equipos de trabajo y abordó una agenda amplia, con eje en infraestructura, producción y desarrollo. “Pudimos hablar no solo de obras de infraestructura, sino también de lo importante que significa San Juan para la República Argentina, teniendo en cuenta que nuestra parte productiva es relevante para lo que el país necesita y para lo que el mundo demanda”, afirmó.

Uno de los puntos centrales fue la situación de las rutas nacionales, especialmente la Ruta Nacional 40, tanto en su tramo sur como norte. Orrego precisó que se analizó el estado de la Ruta 40 Sur, financiada por el BID, y la necesidad de avanzar en el financiamiento de dos tramos adicionales. “Diego tuvo la posibilidad de transitarla y ver los distintos tramos y su ejecución en el tiempo”, indicó, además de mencionar gestiones vinculadas a certificaciones de obra.

También se abordó la Ruta 40 Norte, clave para la actividad minera, y la Ruta 150, considerada estratégica para la exportación de cal y la olivicultura. “Hablamos de turismo, conectividad y de una diversidad enorme de temas”, resumió el gobernador.

Por su parte, Santilli agradeció la recepción y destacó el valor simbólico de la fecha. “No lo tenía pensado de esta manera, en una fecha tan cara a los sentimientos de los sanjuaninos, pero el gobernador me dijo ‘podés, yo estoy’, y vine”, relató.

El ministro remarcó que la instrucción del presidente Javier Milei es fortalecer el diálogo con las provincias. “No hay reforma que le sirva a una provincia y no le sirva a la Argentina, o al revés”, afirmó, en defensa de una agenda común de cambios estructurales.

En ese marco, Santilli puso en relieve el rol estratégico de la provincia. “San Juan es una provincia muy, pero muy importante para la República Argentina, en el presente y sobre todo en el futuro”, sostuvo. Incluso la definió como “el lugar del desarrollo minero en infraestructura, que genera trabajo, futuro, divisas e infraestructura”.

Sobre las obras a futuro, confirmó que la Ruta 40 Sur será uno de los ejes prioritarios. “Vine de Mendoza transitándola y vi los problemas que tiene. Está licitada y hay que reactivarla con más ímpetu”, explicó, y aseguró que el tema formará parte de su agenda con el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete.

Finalmente, al ser consultado sobre proyectos de alcance nacional, Santilli hizo referencia al debate legislativo y al rol de las provincias. “La herramienta federal tiene que estar en manos de las provincias”, afirmó, y se mostró confiado en que existe consenso político para avanzar en reformas vinculadas al equilibrio fiscal, el crecimiento y la generación de empleo.

