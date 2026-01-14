"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Alpine

Alpine se rearma: tras salida de Doohan, Colapinto tendrá un nuevo compañero

Con la salida confirmada de Jack Doohan, Alpine avanza en la reconfiguración de su estructura de pilotos. La llegada de un joven talento para 2026 modifica el panorama interno y pone bajo presión al estonio Paul Aron, cuyo contrato vence a fin de año.

La Fórmula 1 se prepara para una temporada marcada por cambios profundos, y Alpine no es la excepción. Mientras avanza con la puesta a punto de su nuevo monoplaza —impulsado por el motor Mercedes que reemplaza al histórico Renault—, la escudería francesa también ajusta su estructura de pilotos. En ese contexto, la salida de Jack Doohan abrió un nuevo escenario que impacta directamente en el entorno de Franco Colapinto.

Doohan, quien había sido desplazado el año pasado tras perder la titularidad frente al piloto argentino en el Gran Premio de Emilia-Romagna, dejó oficialmente el equipo. Su salida obligó a Alpine a buscar un nuevo piloto de reserva de cara a la próxima temporada, una decisión estratégica pensando no solo en 2026, sino también en el mediano plazo.

image

¿Quién es el nuevo nombre que aparece en el radar de Alpine?

El apuntado por la escudería francesa es Alex Dunne, joven piloto irlandés de 20 años que forma parte del programa de desarrollo de McLaren. Dunne viene de completar la temporada 2025 de la Fórmula 2 en la quinta posición, un resultado que lo posicionó como una de las promesas de la categoría.

Te puede interesar...

La idea de Alpine es incorporarlo como piloto de reserva, integrándolo a su estructura de jóvenes talentos. En ese esquema, Dunne convivirá con Kush Maini y Gabriele Miní, mientras continúa compitiendo un año más en la Fórmula 2. La apuesta refuerza la política del equipo de nutrirse de pilotos jóvenes con proyección a futuro.

Cómo impacta esta decisión en Paul Aron

La posible llegada de Dunne no solo completa el casillero que dejó vacante Doohan, sino que también introduce presión interna. El estonio Paul Aron, actual piloto de reserva, tiene contrato con Alpine hasta finales de este año, por lo que su continuidad queda sujeta a evaluación.

Con un nuevo talento emergente sumándose a la estructura y una camada de jóvenes pilotos en desarrollo, la competencia interna se intensifica. En Alpine saben que el contexto de cambios técnicos y deportivos exige contar con alternativas sólidas y versátiles.

El presente de Colapinto y el trabajo en la sombra

Mientras tanto, Franco Colapinto continúa con su preparación de cara a la temporada 2026. En los últimos días, Alpine se instaló en Barcelona para las primeras prácticas del año, en medio de rumores por la ausencia del argentino en pista y la presencia exclusiva de Pierre Gasly.

Lejos de tratarse de una señal de alarma, Colapinto retomó sus tareas en el simulador de la sede de Enstone, una parte clave del trabajo previo al debut del nuevo auto. Allí, el argentino sigue acumulando horas de desarrollo técnico mientras el equipo define su cronograma de pruebas.

Un Alpine en plena reconfiguración

La salida de Doohan, la posible llegada de Dunne y la situación contractual de Aron reflejan el momento de transición que atraviesa Alpine. Con un nuevo socio técnico, cambios reglamentarios en el horizonte y una estructura de pilotos en constante evaluación, la escudería busca llegar a 2026 con todas las piezas alineadas.

Para Colapinto, el escenario implica adaptarse a un entorno dinámico, donde los movimientos internos forman parte del proceso natural de un equipo que apunta a crecer. Mientras tanto, el argentino sigue enfocado en su preparación, a la espera de que la pista vuelva a ser protagonista.

Temas