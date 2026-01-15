A 82 años del terremoto, la Ciudad homenajeó a las víctimas y a su pueblo

image

En su mensaje, la intendente de la Ciudad de San Juan recordó que “más del 80 % de la Ciudad quedó destruida” y remarcó que el impacto del terremoto no fue solo material, sino también social y cultural. “El terremoto quebró una forma de habitar, de construir y de pensar la Ciudad”, expresó, al tiempo que subrayó que, desde entonces, San Juan se convirtió en un caso paradigmático a nivel mundial en planificación urbana y construcción antisísmica.

image

La jefa comunal sostuvo además que la provincia no volvió a ser la misma, sino que se transformó, y afirmó que “la historia de San Juan no es solo la del desastre, es sobre todo la de la reconstrucción sostenida en el tiempo”. En ese sentido, destacó que “la resiliencia es una práctica cotidiana” y que reconstruir hoy implica fortalecer la Ciudad y adaptarla a nuevos desafíos.

Como gesto de reflexión y unidad, los presentes compartieron un momento de profunda emoción acompañado por una interpretación musical en violín, en memoria de quienes perdieron la vida en aquella tragedia.

Luego del tradicional encendido de velas, el homenaje concluyó con la invitación a recorrer la muestra “Memoria, Respeto y Homenaje”, una propuesta que reafirma el valor de la memoria colectiva y el orgullo de un pueblo que supo crecer y transformarse a partir de la adversidad.