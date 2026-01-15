A 82 años del terremoto, la Ciudad homenajeó a las víctimas y a su pueblo
A 82 años del terremoto de 1944, la Ciudad de San Juan realizó un acto en homenaje a las víctimas y puso en valor la memoria colectiva y la resiliencia de los sanjuaninos, eje de la reconstrucción y el crecimiento posterior.
Cada 15 de enero tiene un significado especial para San Juan. En esa fecha de 1944, la provincia sufrió la catástrofe natural más grave de su historia, que provocó la muerte de alrededor de 10.000 personas y dejó más de 20.000 heridos, además de una ciudad prácticamente arrasada.
En ese marco, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizó un emotivo acto conmemorativo en el Museo de la Historia Urbana, con el objetivo de rendir homenaje a las víctimas, reafirmar el compromiso con la memoria y destacar la resiliencia de un pueblo que logró reconstruirse desde los escombros.
Durante la ceremonia se puso especialmente en valor el trabajo artesanal de la pareja sanjuanina que dio origen a “Fotos Carmona”. A través de técnicas propias de la época, el fotógrafo Américo Marcelo Carmona documentó el drama vivido por numerosas familias tras el sismo, mientras que Elfis Irene Castro aportó una cuidada técnica de coloreado. Ese trabajo dio lugar a imágenes inéditas que hoy constituyen valiosos testimonios históricos y artísticos.
En su mensaje, la intendente de la Ciudad de San Juan recordó que “más del 80 % de la Ciudad quedó destruida” y remarcó que el impacto del terremoto no fue solo material, sino también social y cultural. “El terremoto quebró una forma de habitar, de construir y de pensar la Ciudad”, expresó, al tiempo que subrayó que, desde entonces, San Juan se convirtió en un caso paradigmático a nivel mundial en planificación urbana y construcción antisísmica.
La jefa comunal sostuvo además que la provincia no volvió a ser la misma, sino que se transformó, y afirmó que “la historia de San Juan no es solo la del desastre, es sobre todo la de la reconstrucción sostenida en el tiempo”. En ese sentido, destacó que “la resiliencia es una práctica cotidiana” y que reconstruir hoy implica fortalecer la Ciudad y adaptarla a nuevos desafíos.
Como gesto de reflexión y unidad, los presentes compartieron un momento de profunda emoción acompañado por una interpretación musical en violín, en memoria de quienes perdieron la vida en aquella tragedia.
Luego del tradicional encendido de velas, el homenaje concluyó con la invitación a recorrer la muestra “Memoria, Respeto y Homenaje”, una propuesta que reafirma el valor de la memoria colectiva y el orgullo de un pueblo que supo crecer y transformarse a partir de la adversidad.