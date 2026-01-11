Unión empató con Peñaflor y selló su clasificación en el Regional Amateur

El encuentro se presentó como un duelo decisivo. Peñaflor, obligado a revertir la serie tras la caída sufrida en Villa Krause, salió a buscar el partido desde el inicio, apoyado en su gente y con la ilusión intacta de cambiar la historia. El Canario mostró actitud y pasajes de buen fútbol, logrando igualar el marcador del partido y mantener la expectativa hasta el final.

Unión, en tanto, llegó a San Martín con el envión anímico del sólido triunfo previo y con un plan claro: resistir, ser inteligente y golpear en los momentos justos. El conjunto villakrausino supo manejar los tiempos del encuentro, defendió la ventaja conseguida en la ida y aprovechó sus oportunidades para anotar, resultado que terminó siendo clave para asegurar la clasificación.