Unión de Villa Krause logró el objetivo y selló su clasificación en la tercera ronda del Torneo Regional Amateur, tras empatar 2 a 2 frente a Atlético Peñaflor en el estadio Augusto Pulenta, en el departamento San Martín. El resultado le alcanzó al Azul para avanzar de fase, beneficiado por el 4-2 en el global, luego del triunfo conseguido como local en el partido de ida.
Unión empató con Peñaflor y selló su clasificación en el Regional Amateur
