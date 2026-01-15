Apuntan a los marketplaces por ventas irregulares y competencia desleal

De aprobarse la ley, las plataformas digitales deberán verificar la identidad, la situación fiscal y el domicilio legal de los vendedores. Además, estarán obligadas a garantizar que cada publicación incluya información clara y completa, como precio final, costos adicionales, condiciones de entrega, garantía y medios de pago.

En el caso de productos importados, el proyecto exige que las plataformas soliciten y conserven la documentación que acredite el legítimo ingreso de la mercadería al país, incluyendo datos del despacho de importación y documentación aduanera habilitante. Si esa información no está disponible, la operación no podrá concretarse.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Industria y Comercio, que tendrá facultades para aplicar sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, el Régimen de Lealtad Comercial y el Código Aduanero.

image

El respaldo de las cámaras empresarias

Distintas entidades del sector comercial observaron positivamente la apertura del debate. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su referente en temas de fronteras e ilegalidad señaló que el proyecto es “muy bienvenido”, al considerar que establece límites a plataformas que compiten de manera desleal con el comercio de proximidad, que tributa y genera empleo.

En la misma línea, desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) valoraron toda iniciativa que apunte a combatir la informalidad, la competencia desleal y el ingreso irregular de mercaderías, por su impacto directo en las empresas que operan dentro del marco legal, el empleo formal y la recaudación del Estado.

Las cámaras vienen advirtiendo sobre el crecimiento de circuitos de comercialización que eluden controles aduaneros, fiscales y sanitarios. Si bien reconocen aspectos positivos de las políticas de apertura comercial y desregulación, remarcan que deben darse en un marco de legalidad, transparencia y reglas claras.

El debate recién comienza en el Congreso, pero el proyecto ya abrió una discusión de fondo sobre el rol de las plataformas digitales en el ecosistema comercial y su responsabilidad frente a prácticas ilegales.