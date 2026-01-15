Apuntan a los marketplaces por ventas irregulares y competencia desleal
Un proyecto presentado en el Congreso propone actualizar el marco del comercio electrónico, con más controles sobre plataformas digitales y trazabilidad de productos, frente al avance del contrabando y las ventas informales.
En medio del avance del contrabando y de las ventas informales en plataformas digitales, esta semana ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca actualizar el marco regulatorio del comercio electrónico, con un fuerte énfasis en el control de los marketplaces y en la trazabilidad de los productos que se comercializan, en especial los bienes importados.
La iniciativa fue presentada por los diputados de Unión por la Patria, Guillermo Michel y Raquel “Kelly” Olmos, y apunta a cerrar vacíos normativos de la Ley de Defensa del Consumidor frente al crecimiento sostenido del e-commerce. El texto propone endurecer la responsabilidad de las plataformas, que pasarían a responder de manera solidaria con los vendedores ante incumplimientos contractuales, infracciones comerciales e irregularidades aduaneras. Incluso, en determinados casos, podrían ser alcanzadas por tributos aduaneros impagos si habilitaron ventas irregulares.
De aprobarse la ley, las plataformas digitales deberán verificar la identidad, la situación fiscal y el domicilio legal de los vendedores. Además, estarán obligadas a garantizar que cada publicación incluya información clara y completa, como precio final, costos adicionales, condiciones de entrega, garantía y medios de pago.
En el caso de productos importados, el proyecto exige que las plataformas soliciten y conserven la documentación que acredite el legítimo ingreso de la mercadería al país, incluyendo datos del despacho de importación y documentación aduanera habilitante. Si esa información no está disponible, la operación no podrá concretarse.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Industria y Comercio, que tendrá facultades para aplicar sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, el Régimen de Lealtad Comercial y el Código Aduanero.
El respaldo de las cámaras empresarias
Distintas entidades del sector comercial observaron positivamente la apertura del debate. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su referente en temas de fronteras e ilegalidad señaló que el proyecto es “muy bienvenido”, al considerar que establece límites a plataformas que compiten de manera desleal con el comercio de proximidad, que tributa y genera empleo.
En la misma línea, desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) valoraron toda iniciativa que apunte a combatir la informalidad, la competencia desleal y el ingreso irregular de mercaderías, por su impacto directo en las empresas que operan dentro del marco legal, el empleo formal y la recaudación del Estado.
Las cámaras vienen advirtiendo sobre el crecimiento de circuitos de comercialización que eluden controles aduaneros, fiscales y sanitarios. Si bien reconocen aspectos positivos de las políticas de apertura comercial y desregulación, remarcan que deben darse en un marco de legalidad, transparencia y reglas claras.
El debate recién comienza en el Congreso, pero el proyecto ya abrió una discusión de fondo sobre el rol de las plataformas digitales en el ecosistema comercial y su responsabilidad frente a prácticas ilegales.