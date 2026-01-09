Cambio en la Fórmula 1: cómo será el nuevo formato que enfrentará Colapinto

La Q1 continuará con una duración de 18 minutos, seguida de un receso de siete. En esa primera ronda, ya no serán cinco los pilotos eliminados, sino seis. Es decir, los corredores que finalicen entre el 17° y el 22° puesto quedarán automáticamente fuera de competencia.

Luego llegará la Q2, que se disputará durante 15 minutos y mantendrá el mismo intervalo previo. Al igual que en la fase inicial, seis pilotos serán eliminados al finalizar esta tanda, quedando fuera quienes ocupen las posiciones 11° a 16°.

De esta manera, diez corredores accederán a la Q3, que conservará su duración de 12 minutos. Allí se definirá la pole position y el orden final de los primeros diez lugares de la grilla para la carrera principal.

El objetivo del cambio es claro: adaptar el formato a una parrilla más numerosa sin alterar la esencia del sistema eliminatorio que caracteriza a la Fórmula 1.

Cómo impacta este cambio en Franco Colapinto

Estas modificaciones también afectarán directamente a Franco Colapinto, quien en 2026 competirá como piloto de la escudería Alpine. El argentino deberá adaptarse a una clasificación más exigente desde el inicio, con menos margen de error en las primeras rondas.

Con un auto más en pista y un eliminado adicional por tanda, cada vuelta lanzada ganará aún más importancia. Clasificar mal en Q1 o Q2 tendrá consecuencias inmediatas, algo que obliga a los pilotos a ser precisos desde el primer minuto de actividad.

Colapinto compartirá equipo con Pierre Gasly y afrontará un contexto competitivo que exigirá constancia, buena gestión del tráfico y una lectura fina de los tiempos en cada sesión.

Qué pasa con la clasificación para la carrera Sprint

El formato Sprint también presentará ajustes, aunque conservará una estructura similar a la de la qualy tradicional. Habrá tres segmentos (SQ1, SQ2 y SQ3), pero con una duración más corta en cada uno de ellos.

Además, se mantendrá la especificación obligatoria de neumáticos por sección: medios en SQ1 y SQ2, y blandos en SQ3. Este punto sigue siendo clave para la estrategia y la preparación de cada piloto, ya que limita las opciones y obliga a maximizar el rendimiento en pocas vueltas.

Si bien el esquema general no cambia, la combinación de tandas más breves y una parrilla más amplia eleva el nivel de exigencia y reduce el margen para errores.

Un ajuste técnico con impacto deportivo

La decisión de la Fórmula 1 responde a una necesidad reglamentaria, pero tendrá efectos concretos en la competencia. Más autos en pista implican más tráfico, más riesgo y una clasificación donde cada milésima puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

Para Colapinto y el resto de los pilotos, 2026 traerá un desafío adicional: adaptarse rápido a un formato levemente modificado, pero más severo, en un campeonato donde la precisión es tan importante como la velocidad.