A sus 38 años, y en la previa de su sexta Copa del Mundo con la camiseta de la Selección argentina, Lionel Messi sigue siendo uno de los futbolistas más buscados. Pese a que ya firmó la extensión de su contrato con Inter Miami hasta diciembre del 2028, hay un club que volvió a mostrarse interesado en él.
Un club le ofreció a Messi un contrato por el precio que el 10 quiera
El Al Ittihad, volvió a referirse al deseo de contar con Messi en sus filas: “Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”.