Un club le ofreció a Messi un contrato por el precio que el 10 quiera

El Al Ittihad, volvió a referirse al deseo de contar con Messi en sus filas: “Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”.

A sus 38 años, y en la previa de su sexta Copa del Mundo con la camiseta de la Selección argentina, Lionel Messi sigue siendo uno de los futbolistas más buscados. Pese a que ya firmó la extensión de su contrato con Inter Miami hasta diciembre del 2028, hay un club que volvió a mostrarse interesado en él.

Mientras la Major League Soccer de los Estados Unidos, torneo que recientemente fue conquistado por el 10, se encuentra en receso hasta febrero, desde Arabia Saudita alzaron la voz y confirmaron, nuevamente, su interés por el rosarino.

No sorprende que Lionel Messi siga siendo pretendido por diferentes clubes. Pese a que se encuentra en la recta final de su extensa y exitosa carrera como futbolista profesional, el hombre del Inter Miami sigue robando suspiros dentro del verde césped.

En esta ocasión quien volvió a mostrar interés en el mejor jugador del mundo fue el Al Ittihad de Arabia Saudita. El club que trascendió fronteras luego de ser dirigido por Marcelo Gallardo, ya le había elevado una propuesta al 10 años atrás.

En 2023, luego de su salida del París Saint Germain y antes de su aterrizaje en las Garzas, el club árabe había puesto sobre la mesa un contrato de 1.400 millones de euros por temporada para poder contar con sus servicios. La misma fue desestimada.

En las últimas horas Anmar Al-Haili, presidente del Al Ittihad, volvió a referirse al deseo de contar con Messi en sus filas: “Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”.

“Tener a Messi aquí en Arabia Saudita vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia de fútbol”, sumó quien en su equipo cuenta con la figura de Karim Benzema.

