Un club le ofreció a Messi un contrato por el precio que el 10 quiera

En esta ocasión quien volvió a mostrar interés en el mejor jugador del mundo fue el Al Ittihad de Arabia Saudita. El club que trascendió fronteras luego de ser dirigido por Marcelo Gallardo, ya le había elevado una propuesta al 10 años atrás.

En 2023, luego de su salida del París Saint Germain y antes de su aterrizaje en las Garzas, el club árabe había puesto sobre la mesa un contrato de 1.400 millones de euros por temporada para poder contar con sus servicios. La misma fue desestimada.

En las últimas horas Anmar Al-Haili, presidente del Al Ittihad, volvió a referirse al deseo de contar con Messi en sus filas: “Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”.

“Tener a Messi aquí en Arabia Saudita vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia de fútbol”, sumó quien en su equipo cuenta con la figura de Karim Benzema.