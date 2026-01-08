La Fórmula 1 suma autos y cambia el formato de clasificación

De esta manera, Franco Colapinto, corredor argentino de la escudería Alpine y compañero de Pierre Gasly, deberá acostumbrarse a una leve modificación en dicho apartado de la “Máxima”.

¿Cómo es el nuevo formato de clasificación de la Fórmula 1?

La clasificación comenzará con la Q1 en la que los últimos seis pilotos (17° a 22°) quedarán afuera de competencia tras 18 minutos de disputa en el que buscarán hacer la vuelta del circuito en el menor tiempo posible.

Luego, 16 competidores repetirán lo hecho en la instancia previa con el objetivo de meterse en el top 10. Aquí, también serán seis los corredores eliminados (16° a 11°) después de 15 minutos y dejarán a los mejores diez para que luchen por la pole position en la Q3, que contará con una disputa de 12’.

Allí, los tiempos que logren los pilotos una vez finalizada la ronda, determinarán las plazas finales para la parrilla de salida que tendrá lugar en la carrera principal.

En cuanto a la clasificación para el formato Sprint, la estructura es similar, aunque existen modificaciones en dos aspectos: la Q1, Q2 y Q3 serán más cortas y los neumáticos estarán especificados para cada sección (medios en SQ1 y SQ2, blandos en SQ3).