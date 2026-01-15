Cuándo es el feriado de Carnaval 2026, el primer fin de semana largo del año

Estamos hablando del fin de semana se Carnaval que se estima que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero. Además, más allá de la fiesta y los disfraces, este fin de semana extendido abre la temporada de turismo interno, escapadas cortas y planes fuera de la rutina.

