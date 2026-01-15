"
Cuándo es el feriado de Carnaval 2026, el primer fin de semana largo del año

El primer feriado largo del 2026 llegará con los festejos de Carnaval. Cuatro días perfectos para una escapada, descansar o simplemente disfrutar el verano sin relojes.

El año que viene arranca con todo y algunos ya están pensando en el primer descanso extendido para febrero. Claro porque ese mes es cuando se celebran los carnavales, así que muchos argentinos podrán disfrutar de una escapada o día de relax. Ahora bien, por otro lado también tenemos que decir que este feriado es clave ya que ofrece la primera pausa oficial del calendario laboral del 2026, ya que se suma al feriado del 1 de enero.

Estamos hablando del fin de semana se Carnaval que se estima que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero. Además, más allá de la fiesta y los disfraces, este fin de semana extendido abre la temporada de turismo interno, escapadas cortas y planes fuera de la rutina.

Los feriados por Carnaval ya están establecidos: lunes 16 y martes 17 de febrero del 2026.

Aunque sábado 14 y domingo 15 también marcan el inicio informal de los festejos en muchos lugares, los días de descanso oficial son los dos primeros días de la semana: 16 y 17.

Si estás pensando en aprovecharlo, mejor planificar con tiempo: suelen agotarse opciones de alojamiento y transporte para esos días.

