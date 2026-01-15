Renuncia rechazada y continuidad: Páez seguirá en la Selección Argentina

La determinación del entrenador había sido comunicada públicamente a fines del año pasado y formalizada por escrito la semana pasada. Páez fundamentó su postura en la falta de apoyo del Comité Técnico Nacional, presidido por Roberto Roldán, lo que generó un escenario de tensión dentro de la estructura dirigencial.

Sin embargo, mediante un breve comunicado, el comité informó que decidió mantener a Páez como director técnico de la Selección Argentina Senior Masculina. Si bien el texto no brinda mayores precisiones, se desprende que hubo un encuentro entre las partes, ya que se indicó que la situación fue evaluada y que se optó por respaldar al entrenador.