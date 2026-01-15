"
Renuncia rechazada y continuidad: Páez seguirá en la Selección Argentina

Tras anunciar su salida por falta de apoyo, José Luis Páez continuará como DT de la Selección Argentina masculina. El Comité Técnico decidió no aceptar la renuncia y respaldar el proyecto.

El hockey sobre patines argentino atraviesa un nuevo episodio de incertidumbre en su conducción técnica. A más de 15 días de que se conociera la decisión de José Luis Páez de no continuar como entrenador de la Selección Argentina masculina, el Comité Técnico Nacional resolvió no aceptar su renuncia y ratificarlo en el cargo.

La determinación del entrenador había sido comunicada públicamente a fines del año pasado y formalizada por escrito la semana pasada. Páez fundamentó su postura en la falta de apoyo del Comité Técnico Nacional, presidido por Roberto Roldán, lo que generó un escenario de tensión dentro de la estructura dirigencial.

Sin embargo, mediante un breve comunicado, el comité informó que decidió mantener a Páez como director técnico de la Selección Argentina Senior Masculina. Si bien el texto no brinda mayores precisiones, se desprende que hubo un encuentro entre las partes, ya que se indicó que la situación fue evaluada y que se optó por respaldar al entrenador.

Según el comunicado oficial, la decisión apunta a dar continuidad al proyecto deportivo vigente, con el objetivo de apostar a la estabilidad y al fortalecimiento del proceso de preparación del seleccionado nacional.

Más allá de la resolución, el episodio vuelve a poner en evidencia las dificultades internas que atraviesa el hockey sobre patines en el país. Mientras desde el comité se impulsan proyectos y obras previstas para el año, el vínculo con el cuerpo técnico aparece atravesado por diferencias y comunicaciones limitadas, en un contexto que sigue presentando desafíos en la estructura directiva y deportiva de la disciplina.

