El hockey sobre patines argentino atraviesa un nuevo episodio de incertidumbre en su conducción técnica. A más de 15 días de que se conociera la decisión de José Luis Páez de no continuar como entrenador de la Selección Argentina masculina, el Comité Técnico Nacional resolvió no aceptar su renuncia y ratificarlo en el cargo.
Renuncia rechazada y continuidad: Páez seguirá en la Selección Argentina
Tras anunciar su salida por falta de apoyo, José Luis Páez continuará como DT de la Selección Argentina masculina. El Comité Técnico decidió no aceptar la renuncia y respaldar el proyecto.