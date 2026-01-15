Un impresionante botín de artículos del hogar, tecnología y belleza fue recuperado por la policía de Albardón tras una persecución que terminó con dos delincuentes tras las rejas. Los detenidos, identificados como Quiroga (32) y Montiveros (40), fueron sorprendidos en plena huida tras haber desvalijado una propiedad aprovechando la ausencia de su dueña.
Desvalijaron una casa y cayeron mientras huían con un "shopping" a cuestas
Desde un televisor y una notebook hasta termos Stanley y equipos de manicura: dos hombres fueron detenidos tras saquear una vivienda en calle Nacional.