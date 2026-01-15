"
Desvalijaron una casa y cayeron mientras huían con un "shopping" a cuestas

Desde un televisor y una notebook hasta termos Stanley y equipos de manicura: dos hombres fueron detenidos tras saquear una vivienda en calle Nacional.

Un impresionante botín de artículos del hogar, tecnología y belleza fue recuperado por la policía de Albardón tras una persecución que terminó con dos delincuentes tras las rejas. Los detenidos, identificados como Quiroga (32) y Montiveros (40), fueron sorprendidos en plena huida tras haber desvalijado una propiedad aprovechando la ausencia de su dueña.

El hecho se produjo este domingo, cuando la damnificada se retiró de su domicilio a las 17:30. Al regresar, cerca de las 22:00, se encontró con una escena desoladora: los malvivientes habían violentado una ventana del fondo —que incluso estaba anulada con un mueble pesado— para ingresar y cargar con todo lo que encontraron a su paso.

Efectivos que patrullaban la zona recibieron el alerta y rápidamente interceptaron a los sujetos a pocos metros del lugar. Al verse rodeados en calle Rawson, los ladrones intentaron deshacerse de las pruebas arrojando el televisor y varias bolsas en la vía pública, para luego escapar hacia una finca en Villa San Miguel. Sin embargo, el rápido accionar policial permitió su captura inmediata.

ROBO 3

Un botín sumamente variado

La cantidad de efectos recuperados llamó la atención por su diversidad. Entre los objetos secuestrados se encuentran:

  • Tecnología y Hogar: Un televisor Noblex, una notebook Samsung, licuadora, procesadora, tetera eléctrica, parlantes y planchas de pelo.

  • Artículos de Valor: Un termo marca Stanley color negro, un equipo de mate y perfumes varios.

  • Indumentaria y Estética: Seis pares de zapatillas, una cabina y un torno para uñas, además de gran cantidad de ropa y maquillaje.

Bajo las directivas del Ayudante Fiscal Gustavo Mendoza, los dos hombres quedaron vinculados al sistema de Flagrancia, acusados de robo agravado, y permanecen alojados en la sede policial a la espera de su juzgamiento.

