Desvalijaron una casa y cayeron mientras huían con un "shopping" a cuestas

El hecho se produjo este domingo, cuando la damnificada se retiró de su domicilio a las 17:30. Al regresar, cerca de las 22:00, se encontró con una escena desoladora: los malvivientes habían violentado una ventana del fondo —que incluso estaba anulada con un mueble pesado— para ingresar y cargar con todo lo que encontraron a su paso.

Efectivos que patrullaban la zona recibieron el alerta y rápidamente interceptaron a los sujetos a pocos metros del lugar. Al verse rodeados en calle Rawson, los ladrones intentaron deshacerse de las pruebas arrojando el televisor y varias bolsas en la vía pública, para luego escapar hacia una finca en Villa San Miguel. Sin embargo, el rápido accionar policial permitió su captura inmediata.