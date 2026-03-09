"Chiqui" Tapia lanzó LPF Play y advirtió: "Van a empezar a transpirar"

Según detalló, en apenas tres semanas LPF Play registró más de 450 mil usuarios únicos y superó los 3 millones de visitas. “Hoy es un día histórico. El fútbol vuelve a ser del fútbol”, concluyó el presidente de la AFA al cerrar la presentación.

La plataforma comenzó a transmitir la Primera Nacional desde el 13 de febrero de 2026 y también ofrece contenidos de otras categorías del fútbol argentino como la Primera B Metropolitana, la Primera C, además de torneos de fútbol femenino, futsal y distintas competencias organizadas por la AFA.

"Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor. Pero van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz", disparó Tapia al cerrar su discurso, en clara referencia a la causa judicial que lo investiga.

Qué es LPF Play y qué se podrá ver

La nueva plataforma, presentada como un hito para la federalización del contenido, busca centralizar las transmisiones que no están alcanzadas por el "pack fútbol" de Primera División (cuyos derechos pertenecen a TNT y ESPN hasta 2030).

Según explicó Miguel Rubio, encargado de prensa de la AFA, LPF Play incorporará paulatinamente partidos de las divisiones de ascenso. "Vamos a arrancar con la Primera Nacional, después con la B Metropolitana y con la Primera C. Estamos armando todo para empezar también con el Federal, más futsal, más los juveniles", detalló a Cadena 3.

El objetivo, adelantado por el tesorero de la Liga Cordobesa, Emeterio Farías, es que eventualmente se puedan ver "todos los torneos argentinos de manera gratuita" mediante esta vía, sumando conferencias de prensa y resúmenes que ya se venían ofreciendo.

El frente judicial: Tapia y Toviggino, a tribunales

El lanzamiento se produce en un contexto delicado. Tras lograr un aplazamiento por cambio de abogados, Tapia deberá presentarse este jueves 12 de marzo ante el juez Diego Amarante para prestar declaración indagatoria. Un día antes, el miércoles 11, será el turno de su mano derecha y tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Ambos son investigados a raíz de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que los acusa de retener tributos y aportes de la seguridad social sin depositarlos al fisco. El monto de la presunta evasión superaría los 19.000 millones de pesos, correspondientes al período entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Este lunes, el juez Amarante rechazó los pedidos de nulidad de las defensas, que argumentaban la inexistencia de delito, confirmando así las citaciones.

Un fútbol que viene de parar

La presentación de LPF Play llega inmediatamente después de un fin de semana sin fútbol. Entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, no hubo actividad en ninguna categoría debido a un paro convocado por los clubes tras una reunión del Comité Ejecutivo.

La medida de fuerza fue una respuesta política a lo que la dirigencia calificó como "embates del ARCA y el juez Amarante contra la AFA", lo que provocó la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura.