La Justicia investiga si dinero de intermediarios de la AFA terminó en manos de Tapia

Sobres, cajas y mensajes

Parte de la evidencia que analiza el juez federal Luis Armella surge de conversaciones de WhatsApp en las que se detallaban instrucciones sobre los envíos de dinero. En uno de los chats, fechado en septiembre de 2021, Toviggino le indicaba a Beacon preparar un sobre con 300.000 pesos para ser entregado en la sede de la AFA en la calle Viamonte.

Según la investigación, el procedimiento incluía confirmaciones mediante fotografías de sobres rotulados o cajas, lo que dejó un registro visual de algunos de los movimientos.

Otras conversaciones mencionan direcciones o referencias a un departamento en el barrio porteño de Recoleta, que habría sido utilizado como punto para coordinar los movimientos de efectivo.

La Justicia también investiga el posible origen de los fondos. La hipótesis apunta a que parte del dinero podría provenir de desvíos de ingresos generados por la AFA en el exterior. En ese esquema aparecen empresas intermediarias encargadas de gestionar recaudaciones o contratos internacionales vinculados al fútbol argentino.

Según los investigadores, algunas de esas firmas habrían transferido dinero a sociedades fantasma que emitían facturas falsas, para luego retirar el efectivo a través de financieras y hacerlo circular en Buenos Aires.

Videos y conteo de dólares

Durante los peritajes también se encontraron videos y fotografías en los que se observa a Beacon contando grandes sumas de dinero, en algunos casos superiores a los 100.000 dólares.

En uno de los mensajes incorporados al expediente, Toviggino habría indicado: “Tengo que entregar 40.000 dólares. Tenés que ir al predio, es para Tapia”. Ese material forma parte del análisis judicial que busca determinar si las entregas efectivamente se concretaron y cuál fue su destino final.

La causa continúa en etapa de investigación y todavía no hay resoluciones judiciales definitivas.

Sin embargo, el expediente podría tener impacto institucional si se comprueba la existencia de un circuito irregular de dinero vinculado a la dirigencia del fútbol argentino.

Mientras tanto, la Justicia federal sigue analizando los chats, registros fotográficos y movimientos financieros para reconstruir el circuito completo del dinero.