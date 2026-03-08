La Justicia investiga si dinero de intermediarios de la AFA terminó en manos de Tapia
Una investigación judicial analiza presuntas entregas de dinero en efectivo destinadas al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que habrían sido coordinadas por el tesorero Pablo Toviggino a través de una financiera clandestina conocida como “La Rosadita de la AFA”. Chats, fotos y videos forman parte de las pruebas que examina la Justicia federal.
La causa, que se tramita en la Justicia federal, investiga el presunto funcionamiento de una financiera clandestina que habría canalizado dinero en efectivo proveniente de intermediarios vinculados a la recaudación internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
De acuerdo con documentación y registros difundidos por el diario La Nación, entre 2020 y 2022 se habrían realizado al menos siete entregas de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, que partían desde oficinas ubicadas en la city porteña y tenían como destino final al presidente de la AFA.
Según la investigación, la operatoria habría sido coordinada por el tesorero Pablo Toviggino a través de Juan Pablo Beacon, un colaborador cercano que se encargaba de organizar las entregas.
Parte de la evidencia que analiza el juez federal Luis Armella surge de conversaciones de WhatsApp en las que se detallaban instrucciones sobre los envíos de dinero. En uno de los chats, fechado en septiembre de 2021, Toviggino le indicaba a Beacon preparar un sobre con 300.000 pesos para ser entregado en la sede de la AFA en la calle Viamonte.
Según la investigación, el procedimiento incluía confirmaciones mediante fotografías de sobres rotulados o cajas, lo que dejó un registro visual de algunos de los movimientos.
Otras conversaciones mencionan direcciones o referencias a un departamento en el barrio porteño de Recoleta, que habría sido utilizado como punto para coordinar los movimientos de efectivo.
La Justicia también investiga el posible origen de los fondos. La hipótesis apunta a que parte del dinero podría provenir de desvíos de ingresos generados por la AFA en el exterior. En ese esquema aparecen empresas intermediarias encargadas de gestionar recaudaciones o contratos internacionales vinculados al fútbol argentino.
Según los investigadores, algunas de esas firmas habrían transferido dinero a sociedades fantasma que emitían facturas falsas, para luego retirar el efectivo a través de financieras y hacerlo circular en Buenos Aires.
Videos y conteo de dólares
Durante los peritajes también se encontraron videos y fotografías en los que se observa a Beacon contando grandes sumas de dinero, en algunos casos superiores a los 100.000 dólares.
En uno de los mensajes incorporados al expediente, Toviggino habría indicado: “Tengo que entregar 40.000 dólares. Tenés que ir al predio, es para Tapia”. Ese material forma parte del análisis judicial que busca determinar si las entregas efectivamente se concretaron y cuál fue su destino final.
La causa continúa en etapa de investigación y todavía no hay resoluciones judiciales definitivas.
Sin embargo, el expediente podría tener impacto institucional si se comprueba la existencia de un circuito irregular de dinero vinculado a la dirigencia del fútbol argentino.
Mientras tanto, la Justicia federal sigue analizando los chats, registros fotográficos y movimientos financieros para reconstruir el circuito completo del dinero.