Con goles de De Paul y Messi, el Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

En el complemento, el equipo local descontó de contraataque con un tanto de Baribo y tras un rebote del arquero del Inter Miami.

A pesar de los intentos del DC United, el equipo de Mascherano se resguardó en defensa y pudo sostener la victoria para sumar su segunda consecutiva y ser tercero de la Conferencia Este.

Cómo llegaron el Inter Miami y DC United a este partido

En cuanto a lo deportivo, el conjunto rosa venía de ganarle el Clásico del Sol a Orlando City con una actuación sensacional de Lionel Messi, donde anotó dos goles, para sellar la remontada.

Por su parte, el DC United llegó a este encuentro con un triunfo y una derrota en las primeras dos fechas de la MLS. Tras un auspicioso debut con victoria, perdió ante Austin por 1-0.

A qué hora juega el Inter Miami contra el DC United por la MLS

El Inter Miami se enfrenta al DC United este sábado a partir de las 18.30 (hora de la Argentina).

Cómo ver el partido del Inter Miami contra el DC United