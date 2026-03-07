"
San Juan 8 > Ovación > Lionel Messi

Con goles de De Paul y Messi, el Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

El equipo rosa mostró una buena versión y se ubica tercero en la Conferencia del Este.

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó 2-1 al DC United por la tercera fecha de la MLS. El equipo rosa vivió una semana movida luego del debate desatado por la reunión en la Casa Blanca con Donald Trump, pero sumó su segundo triunfo consecutivo.

Desde el arranque del partido, el equipo rosa impuso su superioridad con la tenencia de la pelota y a los 17 minutos, Rodrigo De Paul anotó un golazo para reflejar esta situación en el resultado.

Con la ventaja en el resultado, el Inter Miami no aflojó y 10 minutos más tarde, tras una gran jugada en combinación con De Paul, Lionel Messi se anotó con un gran gol.

En el complemento, el equipo local descontó de contraataque con un tanto de Baribo y tras un rebote del arquero del Inter Miami.

A pesar de los intentos del DC United, el equipo de Mascherano se resguardó en defensa y pudo sostener la victoria para sumar su segunda consecutiva y ser tercero de la Conferencia Este.

Cómo llegaron el Inter Miami y DC United a este partido

En cuanto a lo deportivo, el conjunto rosa venía de ganarle el Clásico del Sol a Orlando City con una actuación sensacional de Lionel Messi, donde anotó dos goles, para sellar la remontada.

Por su parte, el DC United llegó a este encuentro con un triunfo y una derrota en las primeras dos fechas de la MLS. Tras un auspicioso debut con victoria, perdió ante Austin por 1-0.

