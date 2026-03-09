"
Milei en Nueva York: "Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo"

El presidente argentino aseguró en Nueva York que Irán es “enemigo” del país y reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel durante una disertación ante estudiantes en una universidad judía.

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a marcar su postura en política internacional al asegurar que Irán es “enemigo” de la Argentina durante una disertación en la Yeshiva University, en Estados Unidos.

Durante su exposición ante estudiantes, el mandatario sostuvo que la posición del país se explica por los atentados ocurridos en territorio argentino, en referencia al ataque contra la AMIA en 1994 y el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires.

“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, expresó el jefe de Estado durante su discurso. En ese contexto, el mandatario también reafirmó su alineamiento político e ideológico con esos países y lanzó una definición que generó repercusión: aseguró sentirse “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.

La exposición se dio en medio de la creciente tensión en Medio Oriente tras el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel y Irán, escenario al que Milei hizo referencia durante su intervención. En ese marco, el presidente argentino expresó confianza en el resultado del conflicto y afirmó que “vamos a ganar la guerra”, al referirse al enfrentamiento que involucra a Washington y Tel Aviv contra el régimen iraní.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el mandatario también defendió el liderazgo internacional del expresidente estadounidense Donald Trump. Según planteó, el rol de Estados Unidos junto a Israel será determinante para resolver conflictos globales y frenar lo que definió como redes de financiamiento vinculadas al terrorismo.

En su exposición, Milei también vinculó ese escenario internacional con la política regional y mencionó a Cuba y Venezuela, a los que acusó de haber sostenido redes que contribuyen a la inestabilidad global.

En el tramo final del discurso, el presidente volvió a reiterar algunas de sus definiciones ideológicas más conocidas. Allí sostuvo que “no vale todo por ganar un voto” y aseguró que es momento de dejar atrás las ideas asociadas a la lógica política de Nicolás Maquiavelo.

Además, insistió en su postura sobre el sistema impositivo y afirmó que “los impuestos son un robo”, una frase que ya había utilizado en otros discursos económicos.

La presentación formó parte de la agenda que el mandatario desarrolla en la ciudad de Nueva York, donde también participará de actividades organizadas por instituciones de la comunidad judía y recibirá el premio “Guerrero por la Verdad” durante la gala anual de la Fundación Algemeiner.

