Estudiantes sin escuela: Educación lanza operativo para asignar vacantes

El cronograma establecido para Educación Secundaria Orientada y Artística será el siguiente:

16 de marzo: Capital, Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio.

17 de marzo: Rawson, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo y San Martín.

18 de marzo: Chimbas, Rivadavia, Zonda, Angaco y Albardón.

En tanto, el 19 de marzo estará destinado a estudiantes de escuelas de Educación Técnica y de gestión privada, también en el horario de 8 a 15.

Para realizar el trámite, las familias deberán presentarse con DNI actualizado del estudiante (original y copia) y del adulto responsable. En el caso de los alumnos que ingresan a 1° año, deberán llevar además la libreta de 6° grado de la primaria. Para quienes cursarán de 2° a 6° año, se solicitará el certificado de la última institución donde estudiaron, donde consten las materias adeudadas en caso de existir.

El objetivo del operativo es resolver los casos de estudiantes que quedaron fuera del sistema durante el proceso de inscripción y garantizar su continuidad escolar durante el nuevo ciclo lectivo.

En paralelo a este escenario educativo, también crece la incertidumbre entre las familias respecto a la continuidad del Voucher Educativo, una ayuda estatal que funcionó durante 2024 y 2025 para acompañar a quienes tienen hijos en colegios privados con aporte estatal.

Por el momento no existe confirmación oficial de pagos correspondientes a marzo de 2026. El esquema original del programa contemplaba acreditaciones hasta diciembre de 2025, mientras que algunos pagos registrados en enero respondieron a cuotas pendientes del año anterior.

Desde el programa indicaron que la continuidad del beneficio dependerá de una nueva definición administrativa del Estado, por lo que aún no está garantizada su renovación para el ciclo lectivo 2026. En ese contexto, se manejan distintos escenarios: que el plan continúe sin cambios, que se modifiquen los montos o requisitos, o incluso que sea reemplazado por otro tipo de asistencia educativa.

image

Mientras tanto, las familias que cobraron el beneficio en años anteriores pueden consultar su situación de manera digital a través de la plataforma oficial, ingresando con su usuario de Mi Argentina.

Allí podrán verificar el estado de la solicitud, los menores declarados a cargo y el historial de pagos, además de confirmar que el CBU informado siga activo. También se recomienda mantener actualizados los datos personales en caso de que el programa vuelva a abrir una inscripción durante 2026.

image

Desde el Gobierno aclararon además que el Voucher educativo no es lo mismo que la Ayuda Escolar Anual, un beneficio distinto que se paga una vez por año a titulares de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo y que se gestiona a través de ANSES.