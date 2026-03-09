Violento robo a una jubilada en Rivadavia: condenaron a uno de los acusados

image

La causa fue investigada por la fiscal Paula Arrredondo y se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado. Durante una audiencia realizada el 9 de marzo de 2026 a las 7:45, el juez de Garantías Mariano Carrera homologó el acuerdo entre las partes y condenó a Pavón como autor del delito de robo simple, además de declarar su reincidencia, conforme al artículo 50 del Código Penal.

La investigación y los allanamientos

La causa tuvo un fuerte avance gracias a una serie de allanamientos realizados por personal de la Brigada Oeste en el departamento Rivadavia. Durante esos operativos, los investigadores lograron detener a los hermanos Agustín Brian Pavón, de 26 años, y Gonzalo Martín Pavón, de 27, quienes fueron señalados como los principales sospechosos del ataque y el robo contra la jubilada.



Las tareas investigativas también llevaron a los efectivos hasta otra vivienda donde fue detenida Ana Noemí Calivar, de 46 años, sospechada de haber actuado como receptora de parte de los objetos robados. En su poder se encontró un par de zapatillas Nike que, según la investigación, habían sido vendidas poco después del asalto y pertenecían a la víctima. También se secuestraron $149.600 en efectivo.

Un hallazgo que amplió la investigación

El allanamiento en la vivienda de Calivar permitió descubrir una gran cantidad de objetos, lo que los investigadores describieron como un verdadero “bazar” de elementos robados. Entre lo secuestrado había cuatro televisores de grandes dimensiones de marcas RCA, Samsung, TCL y Daewoo, una impresora multifunción HP, proyectores, parlantes, una consola de videojuegos portátil y un equipo DVR Hikvision.



Además, los policías encontraron herramientas industriales como taladros, lijadoras y cepilladoras, junto con electrodomésticos de uso cotidiano como tostadoras, caloventores y un tensiómetro digital. El listado se completaba con dos bicicletas de alta gama marca SLP rodado 29, entre otros objetos.

La situación tomó una dimensión aún más grave cuando en el mismo domicilio los efectivos detectaron armamento y droga. Allí se incautó un revólver calibre .22 con carga completa, un revólver calibre .38 y más de 30 proyectiles de distintos calibres.

También se hallaron 100 envoltorios de cocaína fraccionados para la venta, con un peso total de 33 gramos, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal por una posible infracción a la Ley de Estupefacientes.

Mientras tanto, el proceso judicial por el ataque a la jubilada ya tuvo su primera condena con la pena impuesta a Agustín Brian Pavón, quien deberá cumplir ocho meses de prisión efectiva por el violento robo cometido dentro de la vivienda de la víctima.