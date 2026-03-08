Tapia lanzó el Torneo Argentino del Interior y sacudió el fútbol federal

Uno de los momentos centrales del encuentro llegó cuando Tapia confirmó la creación de una nueva categoría nacional, que comenzará a disputarse a partir de la temporada 2027 y llevará el nombre de Torneo Argentino del Interior.

El nuevo campeonato se ubicará por debajo del Torneo Federal A y tendrá carácter semiprofesional. Entre sus principales características estará la exigencia de que los clubes participantes cuenten con un número mínimo de contratos profesionales para sus futbolistas.

Durante la jornada también se adelantaron algunos puntos del proyecto, entre ellos el posible formato de competencia, la cantidad de equipos participantes, el sistema de ascensos y descensos y su integración dentro del calendario del fútbol argentino.

Un respaldo político del interior

El encuentro se desarrolló además en un contexto particular dentro de la dirigencia del fútbol argentino, atravesado por tensiones institucionales y el paro de distintas ligas del país, además de la reciente salida de River Plate del Comité Ejecutivo de la AFA.

En ese marco, la jornada también funcionó como una demostración de respaldo del fútbol del interior hacia la conducción de Tapia y Toviggino. Uno de los discursos más encendidos fue el del dirigente cordobés Emeterio Farías, histórico referente de la Liga Cordobesa de Fútbol.

“Tenemos un presidente del interior y un tesorero del interior. Eso incomoda. Hay algunos vivos que desde hace mucho tiempo se quieren quedar con el sacrificio de todos nosotros y con nuestros clubes”, expresó.

El mensaje de Tapia

Durante el cierre del encuentro, Tapia destacó el rol social que cumplen los clubes en cada comunidad del país. “El fútbol argentino es uno solo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo que realizan para venir y acompañar”, señaló.

El presidente de la AFA también recordó el papel que tuvieron las instituciones en momentos críticos. “Los clubes cumplen una función enorme. Lo vimos cuando fueron vacunatorios durante la pandemia o cuando ayudaron a comunidades como Bahía Blanca”, afirmó.

Además, aseguró que uno de los objetivos centrales de su gestión fue federalizar el fútbol argentino. “Cuando nos tocó asumir nos propusimos que el fútbol argentino sea uno solo y que sea verdaderamente federal”, sostuvo.

En esa línea, anunció que los clubes del Torneo Federal A comenzarán a percibir ingresos similares a los de la B Metropolitana, una medida que busca equilibrar las condiciones económicas entre los equipos del interior y los del área metropolitana.

Dirigentes y árbitros presentes

El encuentro reunió a dirigentes de clubes y ligas de todo el país. Entre ellos estuvo el presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez, quien expresó su respaldo a la conducción de la AFA. “Siempre hemos estado alineados y queremos que el fútbol del interior cada vez esté más fuerte”, afirmó.

También participó el ex árbitro internacional Sergio Pezzotta, integrante de la comisión arbitral del Consejo Federal, quien explicó que actualmente trabajan en la formación de árbitros del interior.

Según detalló, existe una preselección de unos 150 jueces de todo el país, que podrían en el futuro llegar a dirigir en Federal A, Primera Nacional o incluso Primera División.

Para instituciones del interior, explicó, implicaría la posibilidad de planificar temporadas más largas y con mayor estabilidad deportiva. “Sería muy importante porque nos daría la posibilidad de jugar un torneo largo, donde vos planificás el año con otra tranquilidad”, señaló.

La jornada se desarrolló bajo el lema “El corazón del fútbol argentino late en el interior”, con calles cortadas y un movimiento en las inmediaciones del estadio similar al de un día de partido.