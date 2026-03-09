El desafío extremo vuelve: tres carreras IRONMAN se disputarán durante 2026

Marzo: vuelve el IRONMAN 70.3

La primera competencia del calendario será el domingo 29 de marzo, cuando se dispute una nueva edición del IRONMAN 70.3 San Juan, que ya se convirtió en un clásico del deporte provincial.

Será la quinta vez que esta distancia se realice en San Juan. La prueba comenzará en el Dique Punta Negra con 1,9 kilómetros de natación, continuará con 90 kilómetros de ciclismo y finalizará con 21,1 kilómetros de carrera a pie, con llegada en la Plaza del Bicentenario.

La denominación 70.3 hace referencia a la distancia total del recorrido, medida en millas.

Octubre: llega el IRONMAN 51.50

La segunda cita será el viernes 30 de octubre, con la realización del IRONMAN 51.50, una modalidad que se correrá por primera vez en la provincia. Esta competencia está pensada como una experiencia ideal tanto para atletas experimentados como para quienes buscan iniciarse en el circuito IRONMAN.

Las distancias serán:

1,5 kilómetros de natación en aguas abiertas en el Dique Punta Negra

40 kilómetros de ciclismo

10 kilómetros de carrera a pie

Noviembre: el histórico IRONMAN completo

El gran hito deportivo llegará el domingo 1 de noviembre, cuando San Juan sea sede por primera vez de un IRONMAN completo, la prueba más exigente del circuito. La competencia reunirá a atletas de alto rendimiento de distintos países y requerirá meses de preparación física y entrenamiento especializado.

Las distancias que deberán afrontar los participantes serán:

3,8 kilómetros de natación en el Dique Punta Negra

180 kilómetros de ciclismo

42,2 kilómetros de carrera a pie (distancia de maratón)

La realización de esta prueba marca un paso importante para posicionar a San Juan dentro del circuito internacional del triatlón y consolidarla como sede de eventos deportivos de alto nivel.