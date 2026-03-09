Dobladez habló del paro médico, los salarios y la vacunación en San Juan

La postura del Gobierno sobre los salarios

Durante sus declaraciones, el ministro defendió la política salarial aplicada en el sector de salud y aseguró que los incrementos otorgados en los últimos años superaron el índice de inflación. Según detalló, durante 2024 el personal de salud recibió un aumento acumulado del 135%, mientras que en 2025, frente a una inflación del 31%, el incremento salarial fue del 44%.

Para el funcionario, estos números reflejan un reconocimiento al trabajo que realizan los profesionales y trabajadores del sistema sanitario. No obstante, también reconoció que existen problemas estructurales pendientes de resolución dentro del sistema de salud provincial.

Entre ellos mencionó el proceso de pase a planta permanente de trabajadores contratados y la regularización de personal que se encuentra bajo distintos marcos laborales, situaciones que, según explicó, se están abordando progresivamente en las mesas de negociación.

Vacunación y alerta sanitaria

Las declaraciones del ministro se dieron en el marco de la jornada “Mujer Saludable”, una actividad abierta orientada a promover la prevención y el cuidado integral de la salud de las mujeres. En ese contexto, Dobladez también habló sobre la situación epidemiológica y recordó que la vacuna contra el COVID-19 continúa disponible, especialmente para personas adultas y pacientes con enfermedades preexistentes.

Además, señaló que el sistema sanitario está prestando especial atención a la campaña de vacunación antigripal, debido a la circulación anual del virus y a la aparición de nuevas variantes. Entre ellas mencionó la variante J, que ya fue detectada en distintos puntos del país. Según explicó, en San Juan se registró un caso sospechoso que fue informado por Nación luego de los análisis correspondientes.

Paro médico y negociación abierta

Respecto al posible paro médico, el ministro insistió en que no existe una presentación formal de la medida de fuerza y remarcó que el conflicto se encuentra en pleno proceso de negociación. También advirtió que este tipo de anuncios puede generar preocupación entre los pacientes que tienen turnos médicos, cirugías o tratamientos programados.

Por ese motivo, el Gobierno provincial insistió en la necesidad de mantener el diálogo abierto con los gremios del sector para buscar soluciones sin afectar la atención sanitaria.