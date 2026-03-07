La velada comenzó con cuatro peleas de exhibición protagonizadas por jóvenes púgiles de distintos gimnasios. En primer turno se enfrentaron Zoe Delgado y Sol Aguilera, ambas representantes del Gimnasio 1%. Luego fue el turno de Axel Fuentes Sarmiento frente a Brian Herrera, del Club Mocoroa. Más tarde, Uriel Escalante se midió ante Ulises Moreno, ambos del Club Julio Mocoroa, y cerraron las exhibiciones Jaime Muñoz contra Tobías Fernández, también representantes del club anfitrión.
Aubone y Núñez alcanzaron la gloria en el Club Mocoroa
En la noche del viernes, en el Club Julio Mocoroa, se llevó a cabo un gran festival de boxeo amateur organizado por AMBAPA y fiscalizado por la Federación Argentina de Boxeo (FAB).