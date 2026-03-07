"
Aubone y Núñez alcanzaron la gloria en el Club Mocoroa

En la noche del viernes, en el Club Julio Mocoroa, se llevó a cabo un gran festival de boxeo amateur organizado por AMBAPA y fiscalizado por la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

La velada comenzó con cuatro peleas de exhibición protagonizadas por jóvenes púgiles de distintos gimnasios. En primer turno se enfrentaron Zoe Delgado y Sol Aguilera, ambas representantes del Gimnasio 1%. Luego fue el turno de Axel Fuentes Sarmiento frente a Brian Herrera, del Club Mocoroa. Más tarde, Uriel Escalante se midió ante Ulises Moreno, ambos del Club Julio Mocoroa, y cerraron las exhibiciones Jaime Muñoz contra Tobías Fernández, también representantes del club anfitrión.

Posteriormente se disputaron los combates oficiales por medallas. Diego Basara, del Club Mocoroa, se impuso por decisión unánime ante Emiliano Quiroga. En otro combate, Enzo Senatore (Mocoroa) derrotó también por decisión unánime a Luciano Quiroga, del Gimnasio 1%.

En los duelos interprovinciales, el mendocino Francisco Pereira venció por nocaut al sanjuanino Lucas Guzmán. Por su parte, Ángeles Salina, de San Juan, logró una victoria por decisión unánime frente a Candela Silva, de Mendoza.

Además, Jesús Orozco, de Mendoza, superó a Ignacio Ibazeta, mientras que Benjamín Almazán, del gimnasio Boxing San Juan, derrotó por puntos al mendocino Eric Mansilla. Otro triunfo sanjuanino fue el de Maico Flores, quien se impuso por puntos ante Yonathan Barra, de Mendoza.

En otro combate, Lauriano Rodríguez, de Mendoza, venció por puntos al sanjuanino Lisandro Díaz. En tanto, el enfrentamiento entre Emanuel Alonzo (Mendoza) y Julián Rivero finalizó en empate.

El momento más esperado de la noche llegó con las peleas por los títulos. Agustín Aubone, púgil del Gimnasio 1%, se consagró campeón del boxeo amateur de AMBAPA tras derrotar por nocaut en el segundo round a Ramón Manrique.

El otro campeón sanjuanino fue Bruno Núñez, quien se quedó con el título AMBAPA tras imponerse por puntos luego de tres intensos rounds.

También se sumó a la lista de campeones Axel Zárate, boxeador mendocino, quien se coronó tras ganar por puntos en su combate.

