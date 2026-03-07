Aubone y Núñez alcanzaron la gloria en el Club Mocoroa

Además, Jesús Orozco, de Mendoza, superó a Ignacio Ibazeta, mientras que Benjamín Almazán, del gimnasio Boxing San Juan, derrotó por puntos al mendocino Eric Mansilla. Otro triunfo sanjuanino fue el de Maico Flores, quien se impuso por puntos ante Yonathan Barra, de Mendoza.

En otro combate, Lauriano Rodríguez, de Mendoza, venció por puntos al sanjuanino Lisandro Díaz. En tanto, el enfrentamiento entre Emanuel Alonzo (Mendoza) y Julián Rivero finalizó en empate.

El momento más esperado de la noche llegó con las peleas por los títulos. Agustín Aubone, púgil del Gimnasio 1%, se consagró campeón del boxeo amateur de AMBAPA tras derrotar por nocaut en el segundo round a Ramón Manrique.

El otro campeón sanjuanino fue Bruno Núñez, quien se quedó con el título AMBAPA tras imponerse por puntos luego de tres intensos rounds.

También se sumó a la lista de campeones Axel Zárate, boxeador mendocino, quien se coronó tras ganar por puntos en su combate.