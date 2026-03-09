Tragedia en Sarmiento: murió una mujer en un choque entre motos

Según los testimonios recogidos en el lugar, la pareja se habría detenido a un costado del camino tras sufrir un desperfecto en el vehículo, cuando otra motocicleta que circulaba por la zona terminó chocando de lleno contra ellos. Algunas versiones indicaban que el segundo rodado circulaba sin luces, aunque ese dato todavía deberá ser confirmado por la investigación.

El violento impacto provocó la muerte en el lugar de una mujer de 34 años, de apellido Nievas. quien viajaba como acompañante en una de las motocicletas. El conductor de la moto que se encontraba varado a la vera de la ruta, arreglando la rueda, segun datos oficiales, se confirmó que se trata de un sujeto de apellido Santana,

En tanto, los dos hombres involucrados en el siniestro resultaron con heridas de consideración y fueron trasladados al Hospital Ventura Lloveras, donde quedaron internados bajo observación médica.

Tras el accidente, se activó un operativo de emergencia y seguridad, con la intervención de personal policial, peritos y equipos sanitarios que trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y realizar las primeras pericias.

Segun el periodista Felix Fernandez, además que las personas involucradas serían conocidas en el sector del barrio Las Lagunas, una comunidad cercana al lugar del hecho, por lo que la noticia generó profundo impacto y dolor entre vecinos y familiares.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para determinar con precisión cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades en el trágico episodio.