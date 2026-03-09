ANSES: paso a paso para revisar el historial laboral y controlar los aportes
La Administración Nacional de la Seguridad Social permite a los trabajadores consultar su historial laboral de forma gratuita y online. El documento reúne todos los aportes previsionales registrados y resulta clave para planificar la jubilación, detectar períodos faltantes y regularizar la situación antes de iniciar el trámite previsional.
La historia laboral es uno de los documentos más importantes dentro del sistema previsional argentino. Allí se registran todos los aportes realizados por una persona durante su vida laboral y permite saber si se cumplen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación.
Actualmente, el organismo permite realizar esta consulta de forma completamente digital, desde una computadora o celular, sin necesidad de acudir a una oficina. El documento puede descargarse e imprimirse y tiene validez oficial como constancia de aportes ante distintos trámites.
El registro incluye todos los datos vinculados a los aportes previsionales realizados a lo largo del tiempo. Entre ellos figuran:
Declaraciones juradas presentadas por empleadores
Aportes realizados por trabajadores autónomos o monotributistas
Períodos de trabajo registrados dentro del sistema previsional
Revisar esta información permite detectar errores o períodos faltantes, algo que puede resultar fundamental al momento de iniciar el trámite jubilatorio.
Paso a paso para consultar el historial laboral
El trámite es simple y se realiza desde la plataforma digital del organismo.
Ingresar al sitio oficial o a la app Mi ANSES.
Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir al menú “Trabajo”.
Seleccionar la opción “Consultar Historia Laboral”.
Una vez dentro del sistema, el usuario podrá visualizar el detalle de sus aportes y descargar el documento en formato digital. Si algún período trabajado no aparece registrado, existe la posibilidad de solicitar un reconocimiento de servicios, presentando documentación que acredite la relación laboral.
Moratoria preventiva para completar aportes
Llegar a la edad jubilatoria con los 30 años de aportes exigidos por la ley argentina se ha convertido en un desafío para muchos trabajadores. Ante esta situación, ANSES mantiene vigente la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para trabajadores en actividad, una moratoria diseñada para regularizar períodos faltantes antes de la jubilación.
Este esquema, establecido por la Ley 27.705, permite “comprar” años de aportes de forma anticipada para evitar problemas cuando llegue el momento del retiro. El objetivo es que el trabajador llegue al día de su cumpleaños jubilatorio —60 años para mujeres y 65 para hombres— con su situación previsional regularizada.
Quiénes pueden acceder a la moratoria preventiva
El beneficio está destinado a personas que todavía no alcanzaron la edad jubilatoria, pero que ya detectaron faltantes en su historial laboral.
Los grupos habilitados son:
Mujeres: entre 50 y 59 años
Hombres: entre 55 y 64 años
Pueden acceder trabajadores:
En relación de dependencia
Autónomos
Monotributistas
El sistema permite completar períodos faltantes desde los 18 años hasta marzo de 2012 inclusive.
Cómo iniciar el trámite desde Mi ANSES
Gran parte del proceso puede iniciarse de manera digital. Los pasos principales son:
Auditar la historia laboral
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave para verificar qué períodos figuran registrados.
Solicitar el plan de pago
Dentro de la sección “Solicitud de Prestaciones”, elegir la opción Plan de pago de deuda previsional para trabajadores en actividad.
Generar el VEP
El sistema permite seleccionar los meses a regularizar y emite un Volante Electrónico de Pago (VEP) para abonar en bancos o plataformas digitales.
En caso de trabajadores independientes, es importante que los datos coincidan con los registros del sistema previsional para evitar inconvenientes futuros.