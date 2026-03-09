ANSES: paso a paso para revisar el historial laboral y controlar los aportes

El registro incluye todos los datos vinculados a los aportes previsionales realizados a lo largo del tiempo. Entre ellos figuran:

Declaraciones juradas presentadas por empleadores

Aportes realizados por trabajadores autónomos o monotributistas

Períodos de trabajo registrados dentro del sistema previsional

Revisar esta información permite detectar errores o períodos faltantes, algo que puede resultar fundamental al momento de iniciar el trámite jubilatorio.

image

Paso a paso para consultar el historial laboral

El trámite es simple y se realiza desde la plataforma digital del organismo.

Ingresar al sitio oficial o a la app Mi ANSES .

Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Ir al menú “Trabajo” .

Seleccionar la opción “Consultar Historia Laboral”. image

Una vez dentro del sistema, el usuario podrá visualizar el detalle de sus aportes y descargar el documento en formato digital. Si algún período trabajado no aparece registrado, existe la posibilidad de solicitar un reconocimiento de servicios, presentando documentación que acredite la relación laboral.

image

Moratoria preventiva para completar aportes

Llegar a la edad jubilatoria con los 30 años de aportes exigidos por la ley argentina se ha convertido en un desafío para muchos trabajadores. Ante esta situación, ANSES mantiene vigente la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para trabajadores en actividad, una moratoria diseñada para regularizar períodos faltantes antes de la jubilación.

Este esquema, establecido por la Ley 27.705, permite “comprar” años de aportes de forma anticipada para evitar problemas cuando llegue el momento del retiro. El objetivo es que el trabajador llegue al día de su cumpleaños jubilatorio —60 años para mujeres y 65 para hombres— con su situación previsional regularizada.

image

Quiénes pueden acceder a la moratoria preventiva

El beneficio está destinado a personas que todavía no alcanzaron la edad jubilatoria, pero que ya detectaron faltantes en su historial laboral.

Los grupos habilitados son:

Mujeres: entre 50 y 59 años

Hombres: entre 55 y 64 años

Pueden acceder trabajadores:

En relación de dependencia

Autónomos

Monotributistas

El sistema permite completar períodos faltantes desde los 18 años hasta marzo de 2012 inclusive.

Cómo iniciar el trámite desde Mi ANSES

Gran parte del proceso puede iniciarse de manera digital. Los pasos principales son:

Auditar la historia laboral Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave para verificar qué períodos figuran registrados.

Solicitar el plan de pago Dentro de la sección “Solicitud de Prestaciones”, elegir la opción Plan de pago de deuda previsional para trabajadores en actividad .

Generar el VEP El sistema permite seleccionar los meses a regularizar y emite un Volante Electrónico de Pago (VEP) para abonar en bancos o plataformas digitales.

En caso de trabajadores independientes, es importante que los datos coincidan con los registros del sistema previsional para evitar inconvenientes futuros.