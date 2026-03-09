"
"No me voy a reír de eso": el fuerte cruce entre Iúdica y el youtuber Bottero

El conductor Mariano Iúdica protagonizó un tenso momento durante una entrevista en un ciclo de YouTube cuando una pregunta del creador de contenido Matías Bottero sobre su hijo del corazón cambió por completo el clima de la charla. El fragmento se viralizó en redes sociales y abrió un debate sobre los límites del humor en este tipo de programas.

El conductor Mariano Iúdica fue invitado al programa de YouTube Entre dos suculentas, un ciclo conocido por su estilo provocador y su humor incómodo, donde los invitados suelen enfrentarse a preguntas filosas. Durante los primeros minutos, el conductor respondió con ironía y siguió el tono del programa. Sin embargo, el clima cambió abruptamente cuando el entrevistador tocó un tema muy personal.

En medio de la charla, Bottero mencionó a Osvaldo, el hijo del corazón de Iúdica, y lanzó una pregunta que sorprendió al conductor. “Tenés un hijo del corazón, ¿no era mejor dejarlo en la calle?”, preguntó el youtuber. La reacción del conductor fue inmediata. Visiblemente incómodo, intentó responder sin perder la calma. “¿Por qué? ¿Pensás que en mi casa no está contento?”, contestó.

La situación se volvió aún más incómoda cuando el entrevistador no aclaró el tono de su comentario y se mantuvo en silencio frente a cámara. En ese momento, Iúdica decidió marcar un límite. “Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así tan fuertes, yo no te voy a avalar ni me voy a reír tampoco”, expresó con firmeza.

Luego, el conductor cuestionó el estilo de humor que utilizan algunos creadores de contenido en internet. “Ahora que sos un tipo importante del medio, de la industria de estos pendejitos que se hacen los cancheros, que llenan el Movistar Arena y se hacen los Freddie Mercury… te cagaría a trompadas, en serio te digo”, lanzó.

El momento que terminó de escalar el conflicto

La tensión no terminó allí. Durante el intercambio, Bottero continuó haciendo chistes, esta vez sobre la dentadura del conductor. Ante la insistencia, Iúdica reaccionó de forma inesperada: cuando el entrevistador se acercó para observar sus dientes, el conductor le escupió. “¿Te vas a ofender? ¿Esto no es así, que estamos todos bananas?”, dijo luego del gesto.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un fuerte debate entre usuarios sobre los límites del humor y las provocaciones en este tipo de formatos de entrevistas. La reacción del conductor se explica por la historia personal que lo une con Osvaldo, a quien considera uno de sus hijos.

Según contó en distintas oportunidades, el niño llegó a su vida cuando tenía nueve años. Es hijo de una empleada doméstica que trabajaba en su casa y que vivía en Paraguay con su familia en condiciones difíciles. Al conocer su situación, Iúdica decidió que el niño se mudara a vivir con él y su familia, y desde entonces lo crió como a un hijo más.

Además de Osvaldo, el conductor y su pareja también son padres de Valentina, Bernarda y Salvador, con quienes conforma su familia.

