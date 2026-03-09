"No me voy a reír de eso": el fuerte cruce entre Iúdica y el youtuber Bottero

Luego, el conductor cuestionó el estilo de humor que utilizan algunos creadores de contenido en internet. “Ahora que sos un tipo importante del medio, de la industria de estos pendejitos que se hacen los cancheros, que llenan el Movistar Arena y se hacen los Freddie Mercury… te cagaría a trompadas, en serio te digo”, lanzó.

El momento que terminó de escalar el conflicto

La tensión no terminó allí. Durante el intercambio, Bottero continuó haciendo chistes, esta vez sobre la dentadura del conductor. Ante la insistencia, Iúdica reaccionó de forma inesperada: cuando el entrevistador se acercó para observar sus dientes, el conductor le escupió. “¿Te vas a ofender? ¿Esto no es así, que estamos todos bananas?”, dijo luego del gesto.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un fuerte debate entre usuarios sobre los límites del humor y las provocaciones en este tipo de formatos de entrevistas. La reacción del conductor se explica por la historia personal que lo une con Osvaldo, a quien considera uno de sus hijos.

Según contó en distintas oportunidades, el niño llegó a su vida cuando tenía nueve años. Es hijo de una empleada doméstica que trabajaba en su casa y que vivía en Paraguay con su familia en condiciones difíciles. Al conocer su situación, Iúdica decidió que el niño se mudara a vivir con él y su familia, y desde entonces lo crió como a un hijo más.

Además de Osvaldo, el conductor y su pareja también son padres de Valentina, Bernarda y Salvador, con quienes conforma su familia.