El conductor Mariano Iúdica fue invitado al programa de YouTube Entre dos suculentas, un ciclo conocido por su estilo provocador y su humor incómodo, donde los invitados suelen enfrentarse a preguntas filosas. Durante los primeros minutos, el conductor respondió con ironía y siguió el tono del programa. Sin embargo, el clima cambió abruptamente cuando el entrevistador tocó un tema muy personal.
"No me voy a reír de eso": el fuerte cruce entre Iúdica y el youtuber Bottero
El conductor Mariano Iúdica protagonizó un tenso momento durante una entrevista en un ciclo de YouTube cuando una pregunta del creador de contenido Matías Bottero sobre su hijo del corazón cambió por completo el clima de la charla. El fragmento se viralizó en redes sociales y abrió un debate sobre los límites del humor en este tipo de programas.