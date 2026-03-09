María Julia Oliván mostró sus marcas y conmovió con un mensaje a las mujeres

“Ayer no se me ocurrió cómo saludarlas, pintadas luchadoras, mamás soldado de la discapacidad del sistema. Hoy les muestro mi lado B. Contame cuál es el tuyo”, agregó en su publicación.

Un accidente que puso en riesgo su vida

Semanas atrás, la periodista había relatado públicamente el dramático momento que vivió cuando sufrió un grave accidente al manipular bioetanol mientras encendía una estufa en su estudio de grabación. “Sí, me quemé el 25 % del cuerpo. Estuve en el hospital Alemán dos meses internada en terapia intermedia”, contó al recordar lo ocurrido.

Según explicó, el accidente se produjo cuando arrojó bioetanol en una estufa que aún tenía una pequeña llama encendida, lo que provocó una explosión y una llamarada que la alcanzó de lleno. “Se explotó el bidón y se hizo una llamarada. Me empezó por la pierna y me vi encendida toda”, relató.

image

Las quemaduras afectaron principalmente una de sus piernas y también una mano, lo que derivó en una larga internación y un proceso médico complejo.

Un proceso de recuperación largo y doloroso

Durante su estadía en el hospital, Oliván debió atravesar 19 intervenciones médicas y permanecer durante dos meses sin poder moverse de la cama.El tratamiento continuó luego con internación domiciliaria y una recuperación que, según explicó, todavía sigue en marcha y demandará más de un año.

image

A pesar de la dureza de la experiencia, la periodista destacó el acompañamiento de su entorno durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Hoy, mientras continúa recuperándose, eligió mostrar sus cicatrices sin filtros. Un gesto que busca transformar el dolor en un mensaje de resiliencia, empatía y fortaleza para otras mujeres que también atraviesan sus propias batallas.