María Julia Oliván mostró sus marcas y conmovió con un mensaje a las mujeres
Con un video íntimo y un mensaje cargado de sensibilidad, la periodista decidió mostrar las cicatrices que le dejó el grave accidente doméstico que sufrió. La publicación, realizada en el marco del Día de la Mujer, puso en primer plano no solo las marcas físicas que aún arrastra, sino también la fortaleza y el proceso de recuperación que continúa atravesando.
En un gesto cargado de honestidad y emoción, la periodista María Julia Oliván compartió en sus redes sociales un video donde se ven las cicatrices que le dejaron las quemaduras que sufrió en un accidente doméstico que la mantuvo al borde de la muerte.
La publicación estuvo acompañada por un mensaje profundo, pensado especialmente para el Día Internacional de la Mujer. “Todas tenemos cicatrices debajo del jean. Que no se vean no quiere decir que no duelan. A veces trabajamos mucho solamente para olvidar el dolor”, escribió junto al video.
En las imágenes se pueden observar las marcas en una de sus piernas, secuelas visibles de un episodio que cambió su vida y que todavía hoy forma parte de un largo proceso de recuperación. Lejos de ocultarlas, Oliván decidió mostrarlas como parte de su historia personal y como un símbolo de las batallas que muchas personas enfrentan en silencio.
“Ayer no se me ocurrió cómo saludarlas, pintadas luchadoras, mamás soldado de la discapacidad del sistema. Hoy les muestro mi lado B. Contame cuál es el tuyo”, agregó en su publicación.
Un accidente que puso en riesgo su vida
Semanas atrás, la periodista había relatado públicamente el dramático momento que vivió cuando sufrió un grave accidente al manipular bioetanol mientras encendía una estufa en su estudio de grabación. “Sí, me quemé el 25 % del cuerpo. Estuve en el hospital Alemán dos meses internada en terapia intermedia”, contó al recordar lo ocurrido.
Según explicó, el accidente se produjo cuando arrojó bioetanol en una estufa que aún tenía una pequeña llama encendida, lo que provocó una explosión y una llamarada que la alcanzó de lleno. “Se explotó el bidón y se hizo una llamarada. Me empezó por la pierna y me vi encendida toda”, relató.
Las quemaduras afectaron principalmente una de sus piernas y también una mano, lo que derivó en una larga internación y un proceso médico complejo.
Un proceso de recuperación largo y doloroso
Durante su estadía en el hospital, Oliván debió atravesar 19 intervenciones médicas y permanecer durante dos meses sin poder moverse de la cama.El tratamiento continuó luego con internación domiciliaria y una recuperación que, según explicó, todavía sigue en marcha y demandará más de un año.
A pesar de la dureza de la experiencia, la periodista destacó el acompañamiento de su entorno durante uno de los momentos más difíciles de su vida.
Hoy, mientras continúa recuperándose, eligió mostrar sus cicatrices sin filtros. Un gesto que busca transformar el dolor en un mensaje de resiliencia, empatía y fortaleza para otras mujeres que también atraviesan sus propias batallas.