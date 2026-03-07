En un encuentro vibrante y de pronóstico reservado, Universitario logró abrazar una nueva victoria al derrotar a Huazihul por 27-20. El partido, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Provincial USR, mostró un alto nivel competitivo y fue determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos de cara a la máxima cita regional.
Universitario derrotó a Huazihul y pisa fuerte en el Provincial
El equipo de Fernando Torcivia se impuso 27-20 en un duelo clave por la segunda fecha del torneo de la Unión Sanjuanina de Rugby.