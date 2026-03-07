"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Universitario

Universitario derrotó a Huazihul y pisa fuerte en el Provincial

El equipo de Fernando Torcivia se impuso 27-20 en un duelo clave por la segunda fecha del torneo de la Unión Sanjuanina de Rugby.

En un encuentro vibrante y de pronóstico reservado, Universitario logró abrazar una nueva victoria al derrotar a Huazihul por 27-20. El partido, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Provincial USR, mostró un alto nivel competitivo y fue determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos de cara a la máxima cita regional.

La primera mitad fue una batalla de igual a igual. El conjunto de los "Caciques" planteó un esquema sólido que incomodó a los dirigidos por Torcivia durante gran parte del inicio. Sin embargo, la jerarquía individual y colectiva de la "Uni" apareció en los momentos justos para capitalizar errores ajenos y tomar una distancia en el marcador que, a la postre, resultaría inalcanzable.

Sobre el final, Huazihul ensayó una reacción heroica logrando descontar la diferencia, pero el reloj y la defensa local sellaron el destino del clásico.

Te puede interesar...

WhatsApp Image 2026-03-07 at 19.31.24

Los protagonistas del marcador

La efectividad de Universitario estuvo repartida entre sus piezas clave:

-Tries: Juan Ignacio Magariños, Vito Sambrizzi y Gerónimo Arabel.

-Puntos con el pie: Gerónimo Arabel tuvo una tarde inspirada, aportando tres conversiones y dos penales.

Por el lado de la visita, los puntos llegaron a través de:

-Tries: Lorenzo Díaz e Ian Maldonado.

-Aportes extra: Facundo Pérez sumó con dos conversiones y dos penales.

Con este triunfo, Universitario no solo festeja en el ámbito local, sino que se posiciona de manera inmejorable para integrar el Top Oro del Regional Cuyano 2026, el gran objetivo de la temporada.

Temas

Te puede interesar