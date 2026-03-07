Este sábado 7 de marzo fue el turno para que la Vuelta a San Juan Damas 2026 recorra el departamento Sarmiento, con largada en la plaza departamental, frente a la municipalidad, y llegada en el Alto del Pedernal, a la altura de Dique Las Crucecitas, completando las ciclistas 62 kilómetros. Maribel Aguirre, de Municipalidad de Pocito, comenzó el parcial con 20 segundos de diferencia a favor con respecto a Jennifer Francone, de Diberbool, y 26 segundos a Julieta Benedetti, la representante de Pablo González Lula Bikes.
La etapa cuatro de la Vuelta a San Juan Damas 2026 fue para Florencia Revetria
Representando al Armonía Cycles, ganó la carrera en el departamento Sarmiento. Maribel Aguirre continúa adelante en la general.