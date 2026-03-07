La etapa cuatro de la Vuelta a San Juan Damas 2026 fue para Florencia Revetria

La competencia se puso en marcha a las 16:00 en el punto mencionado, en tren controlado por calle Belgrano hasta José Ares, a la derecha hasta calle Barboza, por Ruta Nacional 40 hasta Avenida Uruguay, donde se dio el vía oficial (KM 0). Continuaron por Ruta 40 hasta calle Aranda, Bufano, Doncel, 25 de Mayo, Barboza y empalmaron con Ruta 153 hasta Alto del Pedernal, que tuvo en la definición un sprint apretado, dejando como ganadora a Florencia Revetria, del equipo Armonía Cycles. Maribel Aguirre llegó en los tiempos de punta, logrando el tercer puesto, y mantiene el liderazgo de la clasificación general.

La competencia femenina se definirá este domingo en la Avenida Circunvalación, con 6 giros completos al anillo interno de la avenida, totalizando 96 kilómetros. Será el último esfuerzo para estas 124 deportistas que formaron parte de la carrera desde el martes 3 de marzo, con el prólogo en el departamento Santa Lucía, hasta el domingo 8, con el cierre en la Circunvalación.