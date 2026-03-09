Indignación en Misiones por un festejo del Día de la Mujer con artículos de limpieza
Un festejo anticipado por el Día de la Mujer en una localidad de Misiones desató fuertes críticas cuando en un evento municipal se entregaron escobas, baldes y escurridores como premios para las participantes.
Un evento organizado por la Municipalidad de Colonia Aurora para celebrar el Día Internacional de la Mujer terminó envuelto en una fuerte polémica luego de que se entregaran escobas, baldes y escurridores como premios durante distintas actividades del festejo.
La localidad, de unos 10 mil habitantes, se encuentra ubicada a la vera del río Uruguay, a unos 180 kilómetros de Posadas, y basa gran parte de su economía en la producción de yerba mate, tabaco y soja. Allí, el municipio organizó el pasado 7 de marzo una jornada con actividades recreativas y sociales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
La celebración incluyó música en vivo, juegos, sorteos, desafíos de pastelería y una charla sobre prevención del cáncer de piel. Sin embargo, el momento que generó mayor controversia fue la entrega de premios durante algunos concursos, donde las mujeres ganadoras recibieron elementos de limpieza como baldes, escobas y escurridores.
Las imágenes del evento fueron difundidas por las propias redes sociales de la Municipalidad y rápidamente se viralizaron, generando críticas y cuestionamientos en distintos sectores que consideraron que el gesto refuerza estereotipos tradicionales sobre el rol de la mujer en el hogar, en una fecha que históricamente está vinculada a la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades.
Entre las actividades también se realizó la elección de la reina y sus princesas, quienes posaron en las fotografías oficiales junto a los artículos entregados, que incluso estaban presentados con moños de regalo.
Frente a la repercusión, el intendente de la localidad, Carlos “Cali” Goring, intentó aclarar la situación en una entrevista radial. Según explicó, los elementos de limpieza no formaban parte de los premios principales, sino que estaban vinculados a un juego interactivo en el que las participantes debían representar diferentes tareas para que otras personas adivinaran la actividad.
El jefe comunal sostuvo además que durante la jornada se realizaron más de 80 sorteos con distintos regalos, entre ellos cuadros de artistas mujeres locales, y remarcó que la intención del municipio fue generar un espacio de encuentro para las vecinas de la comunidad.
En medio de las críticas, el intendente también defendió la organización del evento y señaló que desde la gestión siempre se realizan actividades para recordar la fecha, al tiempo que atribuyó parte de la polémica a cuestionamientos provenientes de sectores opositores.
A pesar de las explicaciones oficiales, las imágenes del festejo continuaron circulando en redes sociales y reavivaron el debate sobre cómo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y qué tipo de mensajes transmiten este tipo de celebraciones institucionales.