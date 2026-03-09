Indignación en Misiones por un festejo del Día de la Mujer con artículos de limpieza

image

Las imágenes del evento fueron difundidas por las propias redes sociales de la Municipalidad y rápidamente se viralizaron, generando críticas y cuestionamientos en distintos sectores que consideraron que el gesto refuerza estereotipos tradicionales sobre el rol de la mujer en el hogar, en una fecha que históricamente está vinculada a la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades.

Entre las actividades también se realizó la elección de la reina y sus princesas, quienes posaron en las fotografías oficiales junto a los artículos entregados, que incluso estaban presentados con moños de regalo.

image

Frente a la repercusión, el intendente de la localidad, Carlos “Cali” Goring, intentó aclarar la situación en una entrevista radial. Según explicó, los elementos de limpieza no formaban parte de los premios principales, sino que estaban vinculados a un juego interactivo en el que las participantes debían representar diferentes tareas para que otras personas adivinaran la actividad.

El jefe comunal sostuvo además que durante la jornada se realizaron más de 80 sorteos con distintos regalos, entre ellos cuadros de artistas mujeres locales, y remarcó que la intención del municipio fue generar un espacio de encuentro para las vecinas de la comunidad.

En medio de las críticas, el intendente también defendió la organización del evento y señaló que desde la gestión siempre se realizan actividades para recordar la fecha, al tiempo que atribuyó parte de la polémica a cuestionamientos provenientes de sectores opositores.

A pesar de las explicaciones oficiales, las imágenes del festejo continuaron circulando en redes sociales y reavivaron el debate sobre cómo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y qué tipo de mensajes transmiten este tipo de celebraciones institucionales.