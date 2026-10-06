Argentina empató 2-2 ante Italia este martes y finalizó en el tercer lugar del Grupo A de la División World Championship de la Copa Mundial de hockey sobre patines, que se disputa en el marco de los World Skate Games Paraguay 2026.
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Argentina empató con Italia y jugará los cuartos de final ante Francia
La Selección igualó 2-2 ante Italia y terminó tercera en el Grupo A del Mundial de hockey sobre patines. El jueves, desde las 15, enfrentará a Francia por los cuartos de final.