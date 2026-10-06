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Argentina empató con Italia y jugará los cuartos de final ante Francia

La Selección igualó 2-2 ante Italia y terminó tercera en el Grupo A del Mundial de hockey sobre patines. El jueves, desde las 15, enfrentará a Francia por los cuartos de final.

Argentina empató 2-2 ante Italia este martes y finalizó en el tercer lugar del Grupo A de la División World Championship de la Copa Mundial de hockey sobre patines, que se disputa en el marco de los World Skate Games Paraguay 2026.

El equipo argentino había debutado el domingo con una victoria por 7-3 ante Suiza, pero en su segunda presentación cayó 6-1 frente a España.

Con el empate ante Italia, Argentina quedó tercera en su zona y avanzó a los cuartos de final, instancia a la que accedieron los ocho seleccionados participantes.

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El próximo desafío será este jueves 8, desde las 15, cuando la Selección argentina se enfrente a Francia por un lugar en las semifinales.

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