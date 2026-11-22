Por el momento, la prioridad del Gobierno es avanzar con su agenda legislativa. El principal objetivo es conseguir los votos para suspender las PASO y lograr la aprobación del Presupuesto 2027.

En ese escenario, Bullrich tendrá un rol central en el Senado, donde el oficialismo buscará obtener la media sanción de la iniciativa electoral. Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, continúa las negociaciones con los gobernadores aliados para garantizar los respaldos parlamentarios.

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes para definir la estrategia legislativa y organizar las sesiones extraordinarias de diciembre.

Con el respaldo de Milei, el oficialismo intenta dejar las disputas internas en segundo plano y concentrarse en conseguir resultados en el Congreso de cara al año electoral 2027,

El presidente Javier Milei defendió nuevamente la gestión de las reservas internacionales de oro del Banco Central (BCRA). A través de sus redes sociales, el mandatario apuntó contra economistas y dirigentes opositores que cuestionaron las operaciones financieras de la entidad, preguntando irónicamente si alguno había salido a "pedir perdón" tras la caída del 37,1 % en el precio internacional del metal.

La respuesta de Milei a las críticas

La defensa presidencial responde a los cuestionamientos surgidos por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). El titular del organismo, Juan Manuel Olmos, sostuvo que durante 2025 el BCRA realizó operaciones especulando con la trayectoria del precio del oro, lo que derivó en una pérdida de u$s1.023 millones al errar el cálculo. Ante esto, figuras como el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, calificaron el hecho como un "error de cálculo técnico" y exigieron explicaciones públicas.

El informe de la Auditoría General

Desde el Gobierno explicaron que los contratos actúan como un seguro para proteger el valor de las reservas ante caídas bruscas en el mercado mundial. Según detallaron, el mecanismo establece un tope a las ganancias si el metal sube más de lo esperado a cambio de protección si el valor desciende. Milei defendió la estrategia asegurando que existe un saldo favorable de unos u$s2.500 millones al combinar el valor del metal con el costo de los contratos, confirmando además que las reservas se encuentran resguardadas en Suiza, en la cuenta del BIS.