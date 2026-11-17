La controversia también tiene un trasfondo económico. Las autoridades isleñas proyectan crear un fondo de inversión con ingresos futuros y regalías de la explotación petrolera, estimado en unos 300 millones de libras, para financiar obras de infraestructura, conectividad y energía.

El pedido para declararla persona no grata

La reacción también llegó al ámbito político bonaerense. El senador Sergio Berni presentó un proyecto para declarar persona no grata a la princesa Ana en la provincia de Buenos Aires, en rechazo a su presencia en las islas.

El legislador consideró que la visita excede una actividad protocolar y representa un respaldo político a la administración británica del territorio. También sostuvo que la Argentina debe mantener una posición firme en defensa de sus derechos soberanos y frente a la explotación de recursos naturales en la zona.