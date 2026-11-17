El Gobierno argentino rechazó la visita oficial de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, a las Islas Malvinas y la calificó como una provocación. El reclamo de Cancillería se produjo en medio de la disputa con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y las actuaciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Argentina repudió la visita de la princesa Ana a las islas y volvió a reclamar soberanía
La Cancillería cuestionó la visita oficial de la hermana del rey Carlos III al archipiélago y la vinculó con la ocupación británica. En paralelo, Sergio Berni presentó un proyecto para declararla persona no grata en la provincia de Buenos Aires.