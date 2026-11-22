El paso de Andrés Calamaro por San Juan dejó algo más que canciones y un repaso por sus clásicos. Horas después de su presentación en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el músico publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su satisfacción por el espectáculo y agradeció el acompañamiento del público sanjuanino.

"Muchas gracias Fiesta Nacional del Sol, provincia de San Juan. Buenas sensaciones anoche y arriba del escenario, arriba el público cantor", escribió El Salmón, en una publicación que también tuvo una referencia al viento que se hizo sentir durante la jornada: "Ni los vientos nos paran".