Andrés Calamaro utilizó sus redes sociales para agradecer su paso por la Fiesta Nacional del Sol 2026. Destacó la respuesta del público, celebró un nuevo encuentro con Diego Torres y dejó una frase que hizo referencia a las condiciones climáticas que marcaron el festival.
Calamaro se despidió de San Juan con un mensaje y un guiño al viento
Tras su presentación en la Fiesta Nacional del Sol, el músico agradeció al público sanjuanino, destacó su reencuentro con Diego Torres y dejó una frase marcada por el viento.