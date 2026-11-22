Con sus canciones más reconocidas y una conexión permanente con el público, Diego Torres cerró la segunda noche de espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol 2026. El cantante apareció en el escenario principal del Estadio del Bicentenario cerca de la 1.20 de la madrugada y convirtió la despedida musical del viernes en un recorrido por los temas que marcaron distintas etapas de su carrera.
"Mi querido San Juan", Diego Torres hizo cantar al público hasta la madrugada
El cantante subió al escenario pasadas la 1 de la madrugada y recorrió los éxitos de su carrera durante más de una hora. Hubo dedicatorias, humor y un público que acompañó cada canción.