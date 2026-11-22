Torres también encontró espacio para el humor. Al presentar uno de sus temas, miró a los espectadores y preguntó: “¿Qué estarían haciendo cuando tenía el pelo largo, cantando esta canción?”. La broma acompañó el clima de nostalgia que atravesó buena parte del concierto.

Uno de los momentos de mayor interacción llegó con “Usted”. Antes de interpretarla, dedicó la canción a las mujeres presentes y fue recorriendo distintos sectores del público con referencias a “las buenas, las locas, las buenas actrices”, que fueron recibidas entre risas y aplausos.

La presentación formó parte de su gira “Mi Norte & Mi Sur Tour” y se extendió durante más de una hora. Con el repaso de sus canciones más populares, Torres quedó a cargo del cierre de los números nacionales de la segunda jornada de la FNS.

La Fiesta Nacional del Sol continuará este domingo con nuevas propuestas en el predio de Pocito. La cobertura completa se puede seguir a través de la programación de Canal 8.