“Sin la inyección no voy a durar mucho”, advierte Gómez sobre la advertencia que recibió en el Hospital Argerich. La droga que le indicaron los especialistas es octreotide LAR, un fármaco indispensable para bloquear la producción excesiva de hormona de crecimiento y prolactina que genera su macroadenoma hipofisario. Aunque el tumor es benigno, su gran tamaño impide una cirugía y ya le provocó hipopituitarismo, convulsiones, desviación del ojo derecho y pérdida del campo visual periférico.

El trámite administrativo representa hoy su principal amenaza. Según le informaron en la cartera sanitaria nacional, la autorización de la medicación podría demorar entre tres y cuatro meses, un plazo incompatible con la urgencia de su cuadro clínico.

De situación de calle a una habitación mínima

La situación habitacional y económica de Sergio agrava su estado de salud:

Ingresos insuficientes: Cobra una pensión no contributiva de $370.000, pero el alquiler de la pieza donde vive en Buenos Aires cuesta $550.000 mensuales, sin contar alimentos ni traslados médicos.

Internación reciente: El 28 de mayo pasado ingresó de urgencia al Hospital Argerich tras sufrir descompensaciones y confusión mientras vivía en situación de calle. Estuvo internado dos meses y medio.

Red solidaria: Al recibir el alta en agosto, vecinos de su Candelaria natal (Misiones) y la Fundación Ferrocarriles Nordeste Argentinos reunieron fondos para sacarlo de la calle, conseguirle un colchón especial de 2,30 metros y fabricarle su único par de calzado, talle 56.

Una vida marcada por el crecimiento incesante

Nacido en Misiones en 1986, Sergio ya medía 1,95 metros a los 12 años y superó los dos metros al llegar a la mayoría de edad. A los 18 se mudó a Buenos Aires en busca de oportunidades: trabajó sacándose fotos con turistas en el Obelisco, fue personal de seguridad en boliches y vendió plantas en Villa Lugano y Palermo.

Sin embargo, el avance de la enfermedad nunca se detuvo: entre los 30 y los 35 años creció ocho centímetros más. En 2019, tras sufrir convulsiones en su último empleo formal, los médicos le prohibieron seguir trabajando. Una separación posterior lo dejó sin techo y lo obligó a refugiarse en un depósito hasta su última internación.

Hoy, Gómez no puede regresar a Misiones con su padre porque su tratamiento de alta complejidad solo se realiza en la Capital Federal. Mientras espera que el Estado garantice la provisión continua de las inyecciones, sueña con acceder a un monoambiente donde vivir dignamente y recibir a su papá.