Julián Álvarez amplió la diferencia tras una asistencia de Agustín Giay y, poco después, Nico Paz volvió a convertir con un potente remate de derecha.
La Araña completó su doblete antes del descanso para dejar el partido 4-0.
En el segundo tiempo, Scaloni movió el banco y Franco Mastantuono necesitó apenas dos minutos desde su ingreso para marcar el quinto gol argentino.
El juvenil volvió a aparecer sobre el cierre para firmar su doblete y establecer el 7-0 definitivo.
Entre ambos tantos, Alexis Mac Allister aprovechó un error en la salida de Costa Rica y anotó el sexto de la noche.
La goleada también sirvió para darle minutos a varios futbolistas que buscan consolidarse en esta etapa de renovación del plantel. Nico Paz volvió a mostrar sus condiciones, mientras que Mastantuono aprovechó su oportunidad con dos conquistas.
Después del traspié frente a Uruguay, Argentina encontró una respuesta futbolística y se despidió del año con siete goles, buenas actuaciones individuales y una victoria que le permitió cerrar el calendario con otra imagen.
La próxima ventana de partidos de la Selección será entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, con rivales todavía por confirmar.