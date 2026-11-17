¡PALIZA DE ARGENTINA!



A los 48', Mastantuono marcó el 5-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/ALDLfOGTDd — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

Julián Álvarez amplió la diferencia tras una asistencia de Agustín Giay y, poco después, Nico Paz volvió a convertir con un potente remate de derecha.

¡GOLEA ARGENTINA!



A los 43', Julián Álvarez marcó el 4-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/1YbfoMJmQb — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

La Araña completó su doblete antes del descanso para dejar el partido 4-0.

En el segundo tiempo, Scaloni movió el banco y Franco Mastantuono necesitó apenas dos minutos desde su ingreso para marcar el quinto gol argentino.

El juvenil volvió a aparecer sobre el cierre para firmar su doblete y establecer el 7-0 definitivo.

¡GOL DE ARGENTINA! Es el séptimo, es el séptimo y lo hizo Mastantuono



Argentina 7 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe #ArgentinaXTelefe pic.twitter.com/7d8xjK34Ir — telefe (@telefe) November 18, 2026

Entre ambos tantos, Alexis Mac Allister aprovechó un error en la salida de Costa Rica y anotó el sexto de la noche.

La goleada también sirvió para darle minutos a varios futbolistas que buscan consolidarse en esta etapa de renovación del plantel. Nico Paz volvió a mostrar sus condiciones, mientras que Mastantuono aprovechó su oportunidad con dos conquistas.

Después del traspié frente a Uruguay, Argentina encontró una respuesta futbolística y se despidió del año con siete goles, buenas actuaciones individuales y una victoria que le permitió cerrar el calendario con otra imagen.

La próxima ventana de partidos de la Selección será entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, con rivales todavía por confirmar.