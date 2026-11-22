El cruce se originó tras la participación de Quirno en el programa La Noche de Mirtha, donde abordó el cierre de unas 32.000 empresas desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

"De las 32mil empresas que cerraron hay muchas que son unipersonales"



El canciller Quirno en @lamesazaarg pic.twitter.com/cmahpM6tt3 — Gabriel Alfie (@GabrielAlfie15) November 22, 2026

Quirno planteó la necesidad de analizar en detalle esas cifras, argumentando que muchas de las empresas cerradas eran unipersonales, lo que llevó a un aumento del empleo y de los salarios reales en el sector no formal. Afirmó que la presión impositiva acumulada durante administraciones anteriores empujó a trabajadores y empresas fuera del sistema formal.

Villarruel respondió a las explicaciones del canciller a través de una publicación, cuestionando los gastos de su ministerio. Se refirió a la contratación de lo que denominó "catering pantagruélico" para la Cancillería, mencionando una licitación publicada en febrero de 2026 con un presupuesto estimado de hasta $135 millones, con adjudicaciones cercanas a los $80 millones.

Quirno, en su defensa, explicó que el servicio se contrató para la recepción de delegaciones extranjeras y que la licitación no generaba gasto alguno a la Cancillería, ya que solo establecía el costo a pagar en caso de que se solicitara el servicio.

El Sr Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del

Catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 22, 2026

El canciller también aclaró que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos, y que él mismo traía sus comidas de casa. Quirno endureció su tono contra Villarruel, sugiriendo que si no se informara por fuentes tendenciosas, podría evitar acusaciones públicas y desinformación.

La discusión continuó en las redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron los salarios de los funcionarios y dirigieron críticas hacia Villarruel, quien defendió su remuneración. Explicó que los sueldos de los distintos cargos públicos son establecidos por cada poder del Estado y que su administración ahorró 30.000 millones de pesos. Villarruel también indicó que su sueldo se mantuvo sin cambios durante tres años y que no contaba con fondos reservados.

La vicepresidenta rechazó un planteo que le sugería donar su salario para respaldar el discurso de austeridad del oficialismo, explicando que tanto el Presidente como ella tienen incompatibilidades para ejercer otras actividades profesionales y cobrar honorarios.

En su defensa, Villarruel destacó que había reducido la planta de personal en 1300 personas y que había logrado un ahorro significativo en su gestión. También negó haber utilizado fondos públicos para pagar a "trolls", afirmando que los que la apoyan son ciudadanos comunes.