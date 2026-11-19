La historia atraviesa una década marcada por enfrentamientos armados, secuestros, operaciones clandestinas y disputas políticas. En ese recorrido aparecen acontecimientos como el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el crecimiento de la Triple A y el asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci.

La transformación de Rodrigo de la Serna

Uno de los principales atractivos de la producción es la interpretación de De la Serna. El actor construye a Gordon desde sus distintas facetas, con una transformación física y gestual que acompaña el avance de un personaje cada vez más violento y despiadado.

La mirada, los gestos y la postura corporal forman parte de una composición que busca mostrar las distintas máscaras del protagonista. La serie apuesta a que esa transformación no dependa solamente del maquillaje, sino también del trabajo actoral.

El elenco se completa con Camila Peralta, Matías Recalt y Matías Mayer, quienes acompañan los distintos momentos de la historia y el recorrido de Gordon por los círculos políticos y criminales de la época.

El sello de Pablo Trapero y una historia atravesada por la violencia

La dirección de Trapero le imprime a la serie un ritmo cercano al thriller policial, con persecuciones, tiroteos y escenas de acción que conviven con la reconstrucción histórica. En distintos pasajes aparecen referencias al cine de los años 70 y a películas como El padrino, Taxi Driver y Todos los hombres del presidente.

El guion fue desarrollado por Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración de Larraquy, autor de la obra original.

Más allá de la figura de Gordon, la producción propone recorrer una etapa en la que las organizaciones parapoliciales, los servicios de inteligencia y la violencia política tuvieron un papel central en la Argentina. La historia pone el foco en un personaje real y en las conexiones que construyó con distintos sectores del poder hasta convertirse en uno de los nombres más oscuros de aquellos años.