La damnificada, identificada por su apellido como Bustos, tomó conocimiento del robo cuando se levantó por la mañana. Al recorrer la vivienda encontró daños en la puerta principal y advirtió que faltaban distintas pertenencias.

Entre los elementos sustraídos había un televisor de 32 pulgadas, una licuadora, una mochila, prendas de vestir y dinero en efectivo. También denunció la desaparición de otros efectos personales.