Una joven de 18 años descubrió que habían entrado a robar a su casa mientras dormía y que se habían llevado varios objetos de valor. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en Médano de Oro, departamento Rawson. Los delincuentes forzaron la puerta de ingreso y escaparon sin que la víctima advirtiera lo sucedido.
Despertó y descubrió que le habían desvalijado la casa en Rawson
El robo ocurrió durante la madrugada de este viernes en Médano de Oro. La víctima, de 18 años, descubrió al levantarse que habían forzado la puerta de entrada y se habían llevado un televisor, dinero, ropa y otros objetos personales.