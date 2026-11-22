Una pelea que terminó con un disparo

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el enfrentamiento comenzó en el ingreso de la vivienda con una pelea a golpes de puño. La discusión continuó dentro del patio de la propiedad y, en medio de la confrontación, Isaías Díaz habría sacado un arma de fuego, apuntado contra Gil Carrizo y disparado.

El proyectil impactó en el cuello del joven, que posteriormente fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga. Pese a la asistencia, llegó sin signos vitales.

Después del disparo, los tres hombres se retiraron del lugar en un Fiat Palio bordó con manchas blancas. Según el reporte policial, todos serían oriundos de las inmediaciones donde ocurrió el hecho.

Allanamientos y búsqueda del sospechoso

Tras conocerse el crimen, trabajaron en la escena efectivos de la UFI Delitos Especiales, la Brigada de Investigaciones y la División Policía Científica, que realizaron las medidas correspondientes para recolectar pruebas y reconstruir lo sucedido.

La investigación incluyó un allanamiento en el domicilio del presunto autor, que tuvo resultado negativo. También se realizaron procedimientos en viviendas de familiares directos, aunque tampoco lograron localizarlo.

La causa está a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, con la intervención del ayudante fiscal Rodrigo Cabral. La investigación busca dar con el sospechoso y establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento que terminó con la muerte de Gil Carrizo.