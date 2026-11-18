Tras el abultado resultado ante Costa Rica, los futbolistas quedaron liberados para regresar a sus clubes y todos los que tuvieron acción son considerados por el cuerpo técnico, que ya inició el necesario recambio después de la exitosa camada que ganó todo con Argentina.

En los últimos dos amistosos del año, Nico Paz parece ser quien más próximo está a quedarse con la mítica camiseta que portó Messi durante casi dos décadas (la había comenzado a utilizar en el año 2009).

Scaloni afirmó que no determinará quien se quedará con ese número hasta que no sea obligatorio hacerlo. Por ende, hasta que no haya Eliminatorias (competencia oficial de la FIFA), el número podría seguir vacante, a menos que el DT cambie su perspectiva y decida ya foguear a alguna figura con los amistosos previos.

El balance del 2026 para la Argentina fue de 17 partidos, de los cuales ganó 14, empató uno y perdió dos (ante España en la final del Mundial y ante Uruguay en el penúltimo amistoso del año).