Para el FMI, Argentina será una de las 30 mayores economías en 2026

Solo fue superado por Irán (42,4%), Sudán (87,2%), Zimbabwe (89%), Sudán del Sur (97,5%) y Venezuela (269,9%).

No obstante, el promedio global de inflación comenzó a desacelerarse y se ubicó en torno al 4,2% en 2025, a pesar del impacto de los aranceles estadounidenses. Para 2026, el FMI proyecta que la inflación global se reducirá hasta el 3,7%.

La desaceleración deriva en gran parte del poco crecimiento de los precios en China, ya que el gigante asiático se encuentra cerca de la deflación, y a una inflación inferior al objetivo en varios países europeos.

“A medida que los países se recuperan de las recientes crisis económicas y se ajustan a las elevadas tasas de interés, la clasificación económica mundial continúa evolucionando. Algunas economías están ascendiendo en el ranking gracias a un rápido crecimiento y expansión industrial, mientras que otras dependen de la escala, los servicios y los recursos naturales para mantener su influencia económica global”, sostuvo el estudio de Visual Capitalist.

El estudio marca que los Estados Unidos seguirá siendo la mayor economía del mundo durante este año, con un PIB proyectado de US$ 31,8 billones, mientras que China ocupará el segundo lugar con US$ 20,7 billones.

Países europeos como Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia, se mantendrán entre las diez principales economías del mundo, según este mismo documento.