La Facultad de Ingeniería lanzó tres nuevas tecnicaturas para departamentos mineros

Las inscripciones ya se encuentran disponibles y cierran el próximo 25 de enero. La oferta académica de 2026 incluye formación en maquinaria pesada, industria alimentaria y agroindustria.

Con el firme objetivo de federalizar la educación superior y responder a las demandas productivas de la provincia, la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de San Juan anunció el dictado de nuevas carreras técnicas para el ciclo lectivo 2026. Se trata de tres tecnicaturas universitarias diseñadas para fortalecer sectores estratégicos como la minería y la producción de alimentos.

Oferta académica y destinatarios

La propuesta se divide según la residencia de los aspirantes para asegurar el acceso directo en los departamentos alejados:

  • Tecnicatura Universitaria en Maquinaria Pesada: Exclusiva para residentes de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil, Sarmiento y Ullum.

  • Tecnicatura Universitaria en Industria Alimentaria: También dirigida exclusivamente a habitantes de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil, Sarmiento y Ullum.

  • Tecnicatura Universitaria en Agroindustrias: En este caso, la inscripción está abierta para residentes de todo el territorio sanjuanino.

Fechas clave e inscripciones

El proceso de inscripción comenzó el pasado 10 de diciembre de 2025 y se mantendrá vigente hasta el 25 de enero de 2026. Los interesados deben realizar el trámite a través del sitio web oficial de la unidad académica (www.fi.unsj.edu.ar).

El cronograma establecido por la facultad indica que el curso de ingreso iniciará el 2 de febrero, mientras que el comienzo de clases está previsto para el 16 de marzo de 2026.

