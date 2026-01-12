La Facultad de Ingeniería lanzó tres nuevas tecnicaturas para departamentos mineros

Tecnicatura Universitaria en Maquinaria Pesada: Exclusiva para residentes de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil, Sarmiento y Ullum.

Tecnicatura Universitaria en Industria Alimentaria: También dirigida exclusivamente a habitantes de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil, Sarmiento y Ullum.

Tecnicatura Universitaria en Agroindustrias: En este caso, la inscripción está abierta para residentes de todo el territorio sanjuanino.

Fechas clave e inscripciones

El proceso de inscripción comenzó el pasado 10 de diciembre de 2025 y se mantendrá vigente hasta el 25 de enero de 2026. Los interesados deben realizar el trámite a través del sitio web oficial de la unidad académica (www.fi.unsj.edu.ar).

El cronograma establecido por la facultad indica que el curso de ingreso iniciará el 2 de febrero, mientras que el comienzo de clases está previsto para el 16 de marzo de 2026.