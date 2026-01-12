Con el firme objetivo de federalizar la educación superior y responder a las demandas productivas de la provincia, la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de San Juan anunció el dictado de nuevas carreras técnicas para el ciclo lectivo 2026. Se trata de tres tecnicaturas universitarias diseñadas para fortalecer sectores estratégicos como la minería y la producción de alimentos.
La Facultad de Ingeniería lanzó tres nuevas tecnicaturas para departamentos mineros
Las inscripciones ya se encuentran disponibles y cierran el próximo 25 de enero. La oferta académica de 2026 incluye formación en maquinaria pesada, industria alimentaria y agroindustria.