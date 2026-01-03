La vicepresidenta de Venezuela afirmó que no volverán a ser colonia

“Jamás volveremos a ser esclavos de ningún imperio. Hace unos días el Presidente dijo tener vocación de diálogo y la respuesta fue este ataque, que viola la declaración de las Naciones Unidas”, indicó. “Llamamos al pueblo venezolano a la defensa de nuestra indecencia y soberanía”, reiteró.

Además, calificó como “un secuestro ilegal e ilegítimo” la captura de Maduro y su esposa. “Hay un solo presidente en nuestro país y se llama Nicolás Maduro”, dijo. Y resaltó: “Este ataque tiene tintes sionistas”.

Trump difundió la primera foto de Maduro tras su captura, a bordo del buque militar USS Iwo Jima. (Foto: Truth Social/@realdonaldtrump).

“Todo dentro de la Constitución. Es lo que aprendimos del comandante Chávez”, manifestó la vicepresidenta. Y advirtió: “Estamos listos para defender nuestra soberanía”.

“Estamos procediendo en este Concejo de Defensa de la Nación. Vamos a defender nuestros recursos naturales. Ya se firmó el Decreto de Conmoción Externa y todo lo que está previsto allí se ejecutará de inmediato”.

“Aquí hay un gobierno de claridad. Estamos dispuestos a relaciones de respeto y de legalidad internacional. Es lo único que aceptaremos, luego de haber atentado y haber atacado militarmente a nuestra amada nación”, subrayó Rodríguez.

“Quienes tienen que acudir a la violencia, no los asiste la razón. Nosotros nos mantenemos firmes en defensa de la paz, del derecho a la Patria y el porvenir de nuestro pueblo”, agregó.

“Llamamos a los pueblos de la Patria Grande a estar unidos, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país”, pidió la vicepresidenta de Venezuela.

“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie, que violenta todo mecanismo de derechos humanos internacionales. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, destacó.