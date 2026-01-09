Reservas del Central cayeron pese a que esta semana compró más de US$200 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado previamente que el país podía acceder hasta US$ 7.000 millones mediante este instrumento. Tras recibir propuestas por US$ 4.400 millones, el Gobierno optó por tomar el monto definitivo.

El mecanismo Repo implica que Argentina entrega determinados bonos en garantía a los bancos a cambio de los fondos, comprometiéndose posteriormente a recomprar esos títulos a un precio acordado. En esta ocasión, el Banco Central utilizó los Bonares 2035 y 2038, ambos bajo legislación argentina, como colateral para asegurar el financiamiento.

Los vencimientos de este viernes

Según cifras oficiales, los vencimientos de este viernes totalizaron US$ 4.216 millones. De ese total, US$ 2.567 millones correspondían a bonos Globales emitidos bajo ley extranjera, divididos en US$ 1.524 millones de capital y US$ 1.043 millones de intereses. Los US$ 1.649 millones restantes estaban vinculados a Bonares bajo legislación local, con US$ 1.187 millones en capital y US$ 462 millones en intereses.

Los procedimientos de pago difieren según el tipo de bono. Para los Globales, se exigía contar con los dólares al menos un día hábil antes de la fecha comprometida. Dentro del total de vencimientos, se estima que más de US$ 500 millones estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, por lo que esa porción no ejerció presión sobre las reservas del Central.