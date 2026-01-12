"
Uno por uno, los detenidos de la persecución en Circunvalación

El operativo cerrojo permitió capturar a cuatro hombres con antecedentes penales tras un intento de robo en Rivadavia. Se secuestraron capuchas y guantes dentro del vehículo.

Una intensa persecución policial en la Avenida de Circunvalación terminó este lunes con la detención de cuatro sujetos que intentaron huir tras ser vistos en actitud sospechosa en un domicilio del barrio Rivadavia Sur. Gracias a un llamado al 911 y al despliegue de un operativo cerrojo, los efectivos interceptaron un Peugeot 206 donde se trasladaban los sospechosos.

Identidad de los aprehendidos:

Tras la intercepción, la policía identificó a los ocupantes del rodado, todos con antecedentes previos y radicados en el Gran San Juan:

  • Mauricio Javier Firmapaz (47): con domicilio en calle Luis Pasteur, Capital.

  • Jonathan Gabriel Muñoz Olivera (34): residente del Barrio San Francisco, Chimbas.

  • Renzo Fernando Galleguillo (26): con domicilio en calle Pasteur Este, Capital.

  • Leonardo Nahuel Heredia (27): domiciliado en el Lote Hogar N° 01, Chimbas.

Prontuario y elementos de prueba

De acuerdo con la información policial, la peligrosidad de la banda es significativa: dos de los detenidos gozaban actualmente de salidas transitorias, mientras que los otros dos poseen un frondoso prontuario delictivo.

Al momento de requisar el automóvil, los uniformados hallaron capuchas y pares de guantes, elementos que refuerzan la hipótesis del intento de robo denunciado minutos antes por una vecina, quien advirtió que los sujetos habían saltado la pared de una vivienda. Los cuatro hombres quedaron a disposición de la justicia.

