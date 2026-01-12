Una intensa persecución policial en la Avenida de Circunvalación terminó este lunes con la detención de cuatro sujetos que intentaron huir tras ser vistos en actitud sospechosa en un domicilio del barrio Rivadavia Sur. Gracias a un llamado al 911 y al despliegue de un operativo cerrojo, los efectivos interceptaron un Peugeot 206 donde se trasladaban los sospechosos.
Uno por uno, los detenidos de la persecución en Circunvalación
El operativo cerrojo permitió capturar a cuatro hombres con antecedentes penales tras un intento de robo en Rivadavia. Se secuestraron capuchas y guantes dentro del vehículo.