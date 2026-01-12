Uno por uno, los detenidos de la persecución en Circunvalación

Mauricio Javier Firmapaz (47): con domicilio en calle Luis Pasteur, Capital.

Jonathan Gabriel Muñoz Olivera (34): residente del Barrio San Francisco, Chimbas.

Renzo Fernando Galleguillo (26): con domicilio en calle Pasteur Este, Capital.

Leonardo Nahuel Heredia (27): domiciliado en el Lote Hogar N° 01, Chimbas.

Prontuario y elementos de prueba

De acuerdo con la información policial, la peligrosidad de la banda es significativa: dos de los detenidos gozaban actualmente de salidas transitorias, mientras que los otros dos poseen un frondoso prontuario delictivo.

Al momento de requisar el automóvil, los uniformados hallaron capuchas y pares de guantes, elementos que refuerzan la hipótesis del intento de robo denunciado minutos antes por una vecina, quien advirtió que los sujetos habían saltado la pared de una vivienda. Los cuatro hombres quedaron a disposición de la justicia.