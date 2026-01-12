Con más escuadras y etapas clave, la Vuelta a San Juan ya se palpita

El resto del pelotón estará integrado por equipos sanjuaninos y nacionales, que le darán identidad local a la prueba: Fundación Diberboll; Municipalidad de Chimbas; Municipalidad de Santa Lucía–Gremios por el Deporte; Team del Valle; FX Neumáticos; Maní Zabala; DM Juventud del Norte–Municipalidad de Rivadavia; Portal de San Juan; Fundación Emanuel Saldaño–T. Jácamo; Municipalidad de Pocito; Fuerza Activa y SEP San Juan.

A ellos se suma la Municipalidad de Godoy Cruz, de Mendoza, y no se descarta la incorporación de equipos provenientes de Buenos Aires, siempre que completen los requisitos antes del cierre definitivo de las inscripciones.

Recorrido y etapas destacadas

La edición número 41 de la Vuelta a San Juan se correrá del 23 de enero al 1 de febrero, con nueve días de competencia. Tras el Prólogo inaugural en Santa Lucía, la primera etapa será la denominada “Gran San Juan”, con largada en Plaza 25 de Mayo y paso por Rawson, Pocito, Sarmiento, Albardón, San Martín y Angaco.

La segunda etapa tendrá como epicentro Pedernal, en Sarmiento; la tercera se correrá en Pocito; y la cuarta será la contrarreloj individual, en Zonda. La quinta etapa recorrerá los diques sanjuaninos, uno de los trazados más atractivos del calendario.

El Alto Colorado volverá a ser la etapa reina. Está programada para el 31 de enero y contará con más de 12 kilómetros de ascenso, alcanzando los 2.565 metros sobre el nivel del mar, un desafío clave para la general. Al día siguiente llegará la tradicional etapa de la Difunta Correa, mientras que el cierre será el 2 de febrero, en el clásico circuito de la Avenida de Circunvalación.

Con más equipos, fuerte presencia internacional y un recorrido exigente, la Vuelta a San Juan 2026 se prepara para una edición que promete alto nivel y gran convocatoria.